Steam Deck en Docking Station zijn te koop zonder reservering

Valve verkoopt vanaf nu de Steam Deck zonder dat geïnteresseerden daarvoor op een wachtlijst moeten staan. Het bedrijf zegt dat het zijn handheld op zijn hoogste tempo ooit produceert. Wie op de productpagina kijkt, ziet inderdaad dat twee van de drie varianten direct leverbaar zijn.

Of Valves bekendmaking dan stiekem niet geldt voor de goedkoopste variant van de Deck of dat spelers meteen zoveel bestellingen hebben geplaatst dat de wachtrij opnieuw is ingesteld, is niet duidelijk. Valve sluit in zijn bekendmaking in ieder geval niet uit dat wachtrijen in de toekomst terugkomen, maar ze 'hopen dat ze het kunnen bijbenen'.

Ook het dockingstation voor de Deck is vanaf nu leverbaar, meldt de Steam-maker. Die kost 99 euro en biedt hdmi 2.0, DisplayPort 1.4, gigabit-ethernet en drie usb 3.1-type-a-poorten. Deze was helemaal nog niet beschikbaar. Wel was het mogelijk om andere usb-hubs te gebruiken met de Steam Deck; de verbinding met de handheld gaat gewoon via usb-type-c. Ook is compatibiliteit met usb-hubs uitgebreider geworden.

Tot slot meldt Valve wat verbeteringen aan zijn besturingssysteem, het op Linux gebaseerde SteamOS. Er is een timer voor de donkere modus en offline gebruiken moet stabieler zijn dan voorheen. Ook zal de media-pagina waar screenshots bewaard worden, sneller laden.

Valve verkoopt zijn Steam Deck met een vanafprijs van 419 euro. De duurste variant kost 679 euro en biedt snellere opslagruimte en een minder reflectief display. Wat betreft prestaties van de cpu en gpu zijn de Deck-varianten identiek. Tweakers maakte in februari een review van de Steam Deck. Belangrijk om wel in het achterhoofd te houden bij het lezen van die review: de Steam Deck heeft in de tussentijd veel software-updates gehad.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 07-10-2022 07:50
151 • submitter: Xtuv

07-10-2022 • 07:50

151

Submitter: Xtuv

Lees meer

Valve Steam Deck OLED

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Valve Steam Deck LCD

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Valve over de Steam Deck

28 okt 2022

Valve over de Steam Deck

'We willen pc-gaming losmaken van de desktop'

53
Steam Deck Review

25 feb 2022 | met video

Steam Deck Review

Een handheld voor de tweaker

266
Targus komt met Thunderbolt 5-dockingstation met Intel Thunderbolt Share
Targus komt met Thunderbolt 5-dockingstation met Intel Thunderbolt Share Nieuws van 6 januari 2025
Linux heeft meer Steam-gebruikers dan macOS dankzij Steam Deck
Linux heeft meer Steam-gebruikers dan macOS dankzij Steam Deck Nieuws van 4 augustus 2023
Immersion klaagt Valve aan wegens patentschending haptische feedback Steam Deck
Immersion klaagt Valve aan wegens patentschending haptische feedback Steam Deck Nieuws van 17 mei 2023
Bestandsgrootten shadercaches Steam Deck worden in de toekomst ruim gehalveerd
Bestandsgrootten shadercaches Steam Deck worden in de toekomst ruim gehalveerd Nieuws van 13 april 2023
Valve laat gebruikers introvideo Steam Deck aanpassen en komt met 21 voorbeelden
Valve laat gebruikers introvideo Steam Deck aanpassen en komt met 21 voorbeelden Nieuws van 17 maart 2023
Valve brengt vernieuwde Steam Big Picture Mode met SteamOS-ontwerp uit
Valve brengt vernieuwde Steam Big Picture Mode met SteamOS-ontwerp uit Nieuws van 1 februari 2023
Steam verhoogt aanbevelingen voor euro-adviesprijzen met 13 tot 25 procent
Steam verhoogt aanbevelingen voor euro-adviesprijzen met 13 tot 25 procent Nieuws van 26 oktober 2022
Steam Deck-bèta geeft inzicht in de componenten in Steam Decks
Steam Deck-bèta geeft inzicht in de componenten in Steam Decks Nieuws van 21 oktober 2022
Update Steam Mobile-app bevat QR-inlogfunctie
Update Steam Mobile-app bevat QR-inlogfunctie Nieuws van 13 oktober 2022
Valve opent reparatiecentra voor Steam Deck-handheld
Valve opent reparatiecentra voor Steam Deck-handheld Nieuws van 10 september 2022
Valve: nieuwe Steam Decks krijgen 'andere vormen', mogelijk streamingapparaat
Valve: nieuwe Steam Decks krijgen 'andere vormen', mogelijk streamingapparaat Nieuws van 2 september 2022
Valve kan meer Steam Decks leveren en gaat reserveringen sneller uitleveren
Valve kan meer Steam Decks leveren en gaat reserveringen sneller uitleveren Nieuws van 30 juli 2022
Valve: impact van PCIe 3.0 x2-ssd in plaats van x4-ssd voor Steam Deck is gering
Valve: impact van PCIe 3.0 x2-ssd in plaats van x4-ssd voor Steam Deck is gering Nieuws van 30 juni 2022
Valve verdubbelt leveringen Steam Deck
Valve verdubbelt leveringen Steam Deck Nieuws van 28 juni 2022
Steam Deck kan na kleine aanpassing grotere ssd accommoderen - update
Steam Deck kan na kleine aanpassing grotere ssd accommoderen - update Nieuws van 25 juni 2022
Valve stelt Steam Deck-dockingstation voor onbepaalde tijd uit
Valve stelt Steam Deck-dockingstation voor onbepaalde tijd uit Nieuws van 2 juni 2022
Valve komt met nieuwe Portal-content in vorm van Steam Deck-tutorial
Valve komt met nieuwe Portal-content in vorm van Steam Deck-tutorial .Geek van 26 februari 2022
iFixit toont binnenkant Steam Deck en gaat samenwerken met Valve voor onderdelen
iFixit toont binnenkant Steam Deck en gaat samenwerken met Valve voor onderdelen .Geek van 15 februari 2022
Meer producten en artikelen
Consoles Valve Steam

Reacties (151)

-Moderatie-faq
151
146
57
4
0
78
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
The Zep Man
7 oktober 2022 08:09
Tweakers maakte in februari een review van de Steam Deck.
Is dit niet een mooi moment om die review te herzien, gezien de ontwikkelingen? Zowel de delen die de bestaande review behandelt, als de 'docked experience' zouden fijn zijn om in een (nieuwe) review te noemen.

Toen ik mijn Deck in april kreeg werkte al veel zaken goed. Ondertussen heb ik het gevoel dat het een volwassen product is geworden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:03]

AuteurMark_88 @The Zep Man7 oktober 2022 08:57
Is dit niet een mooi moment om die review te herzien, gezien de ontwikkelingen?
Welke ontwikkelingen bedoel je dan precies? Ik ben het absoluut met je eens dat de Deck interessant genoeg is en genoeg ontwikkelingen doormaakt dat we op enig moment een nieuwe review kunnen maken. Maar waarom nú?
The Zep Man
@Mark_887 oktober 2022 08:59
Welke ontwikkelingen bedoel je dan precies?
Sinds februari:
• Sterk verbeterde compatibiliteit spellen.
• Docked ondersteuning.
• Overige nieuwe functionaliteit (zie SteamOS/Steam Deck changelogs).
• Verbeterde Windows-ondersteuning.
Maar waarom nú?
• De Steam Deck is nu direct verkrijgbaar. Dit verandert de markt significant, want het is nu officieel niet meer enkel beschikbaar voor degenen die langetermijninteresse tonen.
• Het officiële dock is nu verkrijgbaar.
• Er zijn veel ontwikkelingen geweest (zie de lijst hierboven).
• Het is meer dan een half jaar later, wat een eeuw is voor een product actief in ontwikkeling.

Minpunten uit de review van februari:
• Software nog lang niet af
• Vaak prutsen voordat een game werkt
• Veel beloofde functionaliteit nog niet beschikbaar
• Multiplayers vaak onspeelbaar door anticheat
Op ieder van die punten is ontwikkeling geweest, waardoor het product mogelijk beter aansluit bij de casual speler (de Switch vergelijking, voor enkel de ondersteunde spellen) en bij de tweaker (voor niet-ondersteunde spellen/functionaliteit).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:03]

AuteurMark_88 @The Zep Man7 oktober 2022 09:01
Fair point, ik heb het doorgespeeld aan de gamingredactie. Geen beloftes verder natuurlijk. :)
Ge0force @Mark_887 oktober 2022 09:43
De variabele refresh rate van het scherm is voor mij ook een game changer naar het batterijverbruik toe. Bij release had je enkel de keuze tussen een schokkerig beeld (30fps) of gigantisch batterijverbruik (60fps), terwijl je nu met 40-45fps de gulden middenweg kan kiezen. In combinatie met de nieuwe fan curve zorgt dit ook voor véél minder lawaai.
Bliksem B @Ge0force7 oktober 2022 10:46
Bij 40 merk ik wel merkbare flickering. 50hz is goed te doen. Maar dat is volgend mij ook heel erg per persoon verschillende hoe gevoelig je hiervoor bent.

Modernere games speel ik daarom op 30fps. Ik was dat al gewend van de Nintendo Switch. Het is niet storend, maar wel minder vloeiend.
LongTimeAgo @Bliksem B7 oktober 2022 13:03
Probeer 45hz. Ik zet veel spellen daar op en velen werken onwijs goed!
FereiDON @Ge0force7 oktober 2022 13:33
Klopt! De 40Hz is heel fijn en een perfecte middenweg. Dat lijkt misschien erg dichtbij de 30 te liggen, maar in frametimes zit het er precies tussenin.

Frametimes:
30 fps: 1000 / 30 = 33,3 ms
40 fps: 1000 / 40 = 25 ms
60 fps: 1000 / 60 = 16,7 ms

Met 40 zit je er dus precies tussenin, waardoor het helemaal niet zo gek is. Ook op r/steamdeck merk je dat er veel personen zijn die liever op 40Hz/40fps spelen dan 60Hz met fps die steeds droppen naar 45 ofzo.
D0phoofd @Mark_887 oktober 2022 11:37
Toevoeging;
Er zijn steeds meer spelmakers die overwegen om Proton ondersteuning aan te zetten. Opmerkelijk; Bungie [1]. Die waren eerst heel stellig tegen proton/steamdeck ondersteuning, en dreigden zelfs met een ban.

Ook FacePunch, met Rust. in September hebben zij een nieuwe EAC versie geïmplementeerd, die proton ondersteuning mogelijk maakt. Echter moeten zij het nog enkel aanzetten. Gisteren in de maandelijkse update hebben zij laten weten dat ze het nog aan het overwegen zijn [2].

Dat zijn (weer) twee grote spellen die de overweging maken.

[1] https://www.reddit.com/r/...and_alternative_platform/
[2] https://rust.facepunch.com/news/the-lumberjack#EACandProton
Emula @D0phoofd8 oktober 2022 16:58
Opmerkelijk; Bungie [1]. Die waren eerst heel stellig tegen proton/steamdeck ondersteuning, en dreigden zelfs met een ban.

dat willen ze graag maar daar schieten ze zichzelf alleen maar mee in de voeten
steam kan op die zelfde toer als reactie geven heel bungie van het platform te weren al dan niet op slot te zetten tot ze zelf weer opgevoed zijn om dat soort schadelijke acties te laten en een andere weg te kiezen

daarnaast is bungie nog steeds een kwal van een studio omtrent de vele uitbreidingen van destiny 2 zonder echt een uitbreiding te maken meer als een dlc met een ander omhulsel
zo weigeren ze nog steeds stel op sprong om een uitbreiding te maken waar alle voorgaande (verkapte dlcs) in zitten om het echt een uitbreiding te maken
rbr320 @The Zep Man7 oktober 2022 09:42
Goede argumenten, niets op aan te merken. Het enige tegenargument dat ik kan bedenken is dat Valve heeft laten doorschemeren dat zeer binnenkort de officiële SteamOS installatie ISO beschikbaar zal komen, waarmee ze ook meteen ondersteuning zullen bieden om de Steam Deck te dual-booten met Windows. Het is waarschijnlijk leuk en nuttig om dit in een herziene review op te nemen.

Daarnaast zou het leuk kunnen zijn om in de review of een ander artikel in te gaan op emulatie van consoles op de Steam Deck. Wat is er beschikbaar, wat werkt er out-of-the-box, wat vereist het nodig aan tweaken en welke performance kan je vervolgens verwachten van je geëmuleerde games op de Deck.
The Zep Man
@rbr3207 oktober 2022 09:46
Het enige tegenargument dat ik kan bedenken is dat Valve heeft laten doorschemeren dat zeer binnenkort de officiële SteamOS installatie ISO beschikbaar zal komen, waarmee ze ook meteen ondersteuning zullen bieden om de Steam Deck te dual-booten met Windows.
Maar voegt wachten daarop echt veel toe aan de review? Zonder officiele dual boot-ondersteuning kan men al multi-OS functionaliteit testen, bijvoorbeeld door SteamOS tijdelijk te vervangen, of door Windows vanaf microSD te starten (effectief dual boot). Hou ook rekening met Valve Time.
mellovici @rbr3207 oktober 2022 12:01
Heb zelf emulation station draaien op de steam deck, via EMUDECK.

Echt een vlekkeloze installatie naar mijn mening. Enige wat nog wat instelwerk nodig heeft is couch multiplayer in games via emulatie. Maar dit zal in de toekomst vast er uit gepatched worden. Krijg om de week wel een aantal updates voor alle emulatoren.

Verder is er ook een emulator op komst voor xbox 360 games (xenia) deze linux release laat nog even op zich wachten.
Verwijderd @The Zep Man7 oktober 2022 09:43
Ik snap je punt wel, maar het is natuurlijk onmogelijk om een update te maken van ieder apparaat als er iets verbeterd is. Zeker in een tijd waar 'eerst verkopen, dan fixen' het motto is geworden zou je dan iedere dag updates aan het schrijven zijn omdat er een patch is uitgekomen voor dit en dat.
rbr320 @Verwijderd7 oktober 2022 09:58
Niet per se. Wat kleine updates nemen misschien wat ergernissen weg bij de gebruiker omdat ze niet meer tegen bugs aanlopen of het geheel net iets soepeler werkt, maar veranderen niet per se de algehele gebruikerservaring. Het punt dat @The Zep Man maakt en waar ik het volledig mee eens ben is dat de gebruikerservaring van de Steam Deck flink veranderd (lees: verbeterd) is sinds de lancering. Ik heb het ding al sinds eind maart 2022 in mijn bezit maar heb hem recent weinig gebruikt wegens tijdgebrek. Echter, de laatste keer dat ik hem aan zette en de updates uitvoerde merkte ik toch wel dat er flink wat dingen waren verbeterd aan de software. Voorbeeld: virtuele menu's maken om acties in complexe games gemakkelijk uit te kunnen voeren zonder dat je een toetsenbord nodig hebt is echt een openbaring en zeker een update van de review waardig.

edit: ik ben het ook met @Ge0force eens in zijn post dat het kunnen instellen van de refresh rate van je scherm, naast het limiteren van de FPS, een enorme verbetering is in de ervaring en het is niet iets dat andere consoles bieden bij mijn weten.

[Reactie gewijzigd door rbr320 op 22 juli 2024 14:03]

dmantione @Verwijderd7 oktober 2022 10:28
Veel apparaten zijn enkel relevant kort na de release en raken dan uit beeld. De Steam Deck is een tegenvoorbeeld, die is vanwege zijn betere verkrijgbaarheid nu wellicht nog relevanter voor de spelfanaat dan toen hij initieel op de markt kwam. Daarom hoeft het harde feit dat je niet voor elk apparaat nieuwe recensies kunt gaan maken geen obstakel te zijn.
nullbyte @Verwijderd8 oktober 2022 19:34
Er zijn niet veel devices waar dit echt van toepassing is. Bij de Steam Deck is dit zeker interessant.
Stoney3K @The Zep Man7 oktober 2022 12:17
1 van de grote punten van de Deck die nog altijd wel een issue is, is de slechte kwaliteitscontrole. Veel Decks worden nu nog afgeleverd met bijvoorbeeld batterijen die slecht contact maken en dus niet opladen, of de B button die vaak achter de rand van de behuizing blijft hangen.
FereiDON @Stoney3K7 oktober 2022 13:41
Volgens mij valt dat best wel mee, want online hoor je vooral degenen die een probleem hebben, maar daar staat een enorme groep tegenover die nergens last van hebben.

Wij hebben twee Decks, eentje geleverd eind juni, de ander begin oktober. En het is helemaal niet dat de eerste vreselijk slecht was (integendeel!), maar we merkten wel een paar verbeteringen zoals clickier Steam en ... knoppen (op de eerste zijn ze veel mushier) en een betere fan (minder herrie).
DLSS
@The Zep Man7 oktober 2022 11:43
Zeer goede punten. Tel daarbij op de aankomende kerst periode en samengaande steam games sale en je hebt een ideaal moment om er nog eens naar te kijken.

Je kan meteen het officiële dock meenemen en wellicht vergelijken in gebruiksgemak met die van de Switch.

Misschien is het ook leuk om in de review uit te zoeken wat de impact is op de accuduur van de nieuwe mogelijkheid om het scherm in te stellen op een lagere refresh rate.

Ik ben in elk geval heel erg tevreden over mijn deck, zeker nu de ondersteuning verder is uitgebreid.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 22 juli 2024 14:03]

Cid Highwind @Mark_887 oktober 2022 09:47
In aanvulling op de zeer goede post van @The Zep Man, de Sinterklaas-/Kerstperiode is nu dus in aantocht.

Ondanks dat de Deck niet bij de Intertoys ligt, is het in z'n huidige vorm nu wel een apparaat wat ook voor de mainstreamgamer interessant en functioneel genoeg is? Of is het nog altijd enkel een leuke aanvulling voor de die-hard PC gamer die reeds een flinke backlog van PC games heeft?
rbr320 @Cid Highwind7 oktober 2022 10:42
Ik val zelf in de 2e groep die je noemt, dus ik ben misschien bevooroordeeld over hoe goed de Deck is. Niet dat ik mezelf als een die-hard gamer zie, maar ik heb in de loop der jaren wel een flinke backlog aan indie games op Steam opgebouwd die uitermate geschikt zijn om op de Deck te spelen. Ik merk dat ik deze games op mijn PC niet opstart, de tijd die ik achter mijn PC spendeer gaat toch voornamelijk op aan multiplayer games die ik online met vrienden speel en die juist niet zo goed op de Deck te spelen zijn. Dus in die zin is het zeker een goede aanvulling die me ook nog in staat stelt om buiten de deur af en toe eens een spelletje te spelen.

Wat betreft de eerste groep die je noemt: ik denk zeker dat de Steam Deck voor de mainstream gamer interessant kan zijn. Als je relatief nieuw bent op het Steam platform en dus vooral nieuwe aankopen gaat doen en je dan beperkt tot de "Great on Deck" spellen die op de Deck prominent worden geadverteerd, ga je een goede console-achtige ervaring hebben. Voor wat oudere kinderen die geïnteresseerd beginnen te raken in gaming kan het dus een goede aankoop zijn, al besef ik me dat het geen goedkoop apparaat is. Een bijkomend voordeel wat ik zie is dat als ze wat ouder worden en geïnteresseerd beginnen te raken in andere aspecten van computergebruik (emulatie, audio/video bewerking, etc) de Deck ze daarin veel meer vrijheid geeft dan bijvoorbeeld een iPad. In een dock met een beeldscherm, toetsenbord en muis is het namelijk een volwaardige pc.
Cid Highwind @rbr3207 oktober 2022 10:51
Ik behoor tot dezelfde groep als jij. Het is geen vervanger van de PC om een ronde van onze go-to multiplayer game te spelen. Echter is het wel tof om te zien dat deze games óók op de Deck draaien en de Deck dus voor een ouderwets avondje (W)LAN een makkelijker alternatief vormt dan het verslepen van een complete PC kast.

Wat betreft de games die niet per sé officieel ondersteund worden roept de Deck bij mij vooral herinneringen op aan het Windows '95 tijdperk waar je na aankoop ook nog eerst even mocht gaan knutselen. Dat was voor mij erg leerzaam en interessant destijds.

Tegenwoordig is PC gaming net zo makkelijk als op een console en wat dat betreft ben ik ook enorm onder de indruk hoe makkelijk de Deck het maakt. Alles wat als compatible is aangemerkt werkt dus ook werkelijk zonder makken en geeft mij hetzelfde gebruiksgemak als de Switch, maar dan met een front-/store-end die niet de hardware overbelast. :D
kiang @Mark_889 oktober 2022 12:21
Maar waarom nú?
Omdat ik geen zin had in een wachtlijst, dus overwoog ik hem niet eens.

Nu wel, maar dan wil ik graag weten hoe het toestel nu is.
mijsk1974 @Mark_8813 oktober 2022 10:35
Zowel de delen die de bestaande review behandelt, als de 'docked experience' zouden fijn zijn om in een (nieuwe) review te noemen.
LOTG @The Zep Man7 oktober 2022 08:48
Het is een fijn product, en er zijn inderdaad veel stappen gemaakt sinds de review maar een volwassen product vind ik het nog niet, tenminste niet voor gewone consumenten.

Zo lang je binnen Steam en de categorie spellen Great on Deck blijft is het allemaal super, maar als je daar buiten komt en je moet zelf gaan lopen prutsen, en al helemaal met non-steam games vind ik het een product voor Tweakers.

Ik denk niet dat het met de Linux basis ook snel deze problemen zal oplossen.
Nog steeds spellen die niet werken en gaan werken vanwege anti-cheat onder andere.
The Zep Man
@LOTG7 oktober 2022 08:50
Het is een fijn product, en er zijn inderdaad veel stappen gemaakt sinds de review maar een volwassen product vind ik het nog niet, tenminste niet voor gewone consumenten.

Zo lang je binnen Steam en de categorie spellen Great on Deck blijft is het allemaal super, maar als je daar buiten komt en je moet zelf gaan lopen prutsen, en al helemaal met non-steam games vind ik het een product voor Tweakers.
Dus review het ten eerste vanuit de context van spellen die ondersteund zijn voor non-tweakers, en ga daarna in op het deel dat voor tweakers interessant is. Dus twee 'ratings':

• Waarde voor non-tweakers.
• Waarde voor tweakers.
Ik denk niet dat het met de Linux basis ook snel deze problemen zal oplossen.
Nog steeds spellen die niet werken en gaan werken vanwege anti-cheat onder andere.
Dan zie je die spellen als niet ondersteund, net als dat bijvoorbeeld de Switch geen ondersteuning heeft voor bepaalde spellen. Zo verkoopt enkel Nintendo spellen voor de Switch (eventueel via third-parties, maar je zal langs Nintendo gaan) en kan je op een Switch bijvoorbeeld geen Horizon Zero Dawn spelen. Toch worden die punten niet gezien als een negatief punt voor de Switch in reviews.

Het verschil dat de Deck biedt is dat tweakers extra mogelijkheden hebben door de vrijheid die het apparaat biedt om met niet-ondersteunde zaken aan de slag te gaan. Je moet dan wel in context plaatsen dat wat de Deck meer biedt niet voor iedereen is, en daarom een review richten op beide doelgroepen en bijbehorende functionaliteit per doelgroep.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:03]

LOTG @The Zep Man7 oktober 2022 09:07
Dan zie je die spellen als niet ondersteund, net als dat bijvoorbeeld de Switch geen ondersteuning heeft voor bepaalde spellen. Zo moet je bij een Switch spellen van Nintendo kopen en kan je op een Switch bijvoorbeeld geen Horizon: Zero Dawn spelen. Toch worden die punten niet gezien als een negatief punt voor de Switch in reviews.
Die vergelijking vind ik niet op gaan. De Switch word niet gepositioneerd als een aparaat om spellen te spelen die niet op de Switch te krijgen zijn, de Steamdeck daar en tegen word gepositioneerd als een aparaat om Steam spellen te spelen.

Om Valve hun eigen site te quoten
Once you've logged into Steam Deck, your entire Steam Library shows up, just like any other PC.
Ik zie op de Switch geen optie om Horizon Zero Dawn te kopen en starten, ik zie hier wel een optie om Destiny 2 te spelen.

Je vergelijking met de Switch is waarom ik dit geen consumenten product vind momenteel. Dit is geen Switch ervaring, dit is meer een hobby ervaring. Zo voelt het hele product voor mij.
En dat is prima, maar ik denk dat er best wel wat teleurgestelde mensen zullen zijn die het als een Switch zien, maar dan voor PC games. En dat is het helaas niet.
Je moet dan wel in context plaatsen dat wat de Deck meer biedt niet voor iedereen is, en daarop de doelgroepen van de review op aanpassen.
Daar ben ik het niet mee eens, en dat komt door hoe Valve hem positioneerd. Hun marketing vind ik veel te breed gericht. Misschien over een jaar dat het beter is maar er zijn momenteel keuzes gemaakt die mij en niet mijn vriendin de doelgroep maken. Die was enthousiast, maar heeft hem niet meer aangeraakt is en terug naar de Switch en desktop.
The Zep Man
@LOTG7 oktober 2022 09:12
[...]

Die vergelijking vind ik niet op gaan. De Switch word niet gepositioneerd als een aparaat om spellen te spelen die niet op de Switch te krijgen zijn, de Steamdeck daar en tegen word gepositioneerd als een aparaat om Steam spellen te spelen.

Om Valve hun eigen site te quoten

[...]
Dat is selectief citeren. Citeer ook even de twee direct opvolgende zinnen, en de twee knoppen die eronder staan. De hele paragraaf is belangrijk, niet enkel de eerste zin.

Je ziet het product als een hobbyproduct omdat het hobbymogelijkheden heeft die je niet hoeft te benutten als gewone, niet-technisch georiënteerde gebruiker. Dat kan en mag. Dan nog zou voor de eerlijkste review een vergelijking van volledig ondersteunde spellen op de Deck en op de Switch nuttig zijn voor de groep die geen hobbyist is.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:03]

LOTG @The Zep Man7 oktober 2022 09:17
Prima
You'll also see the compatibility rating of each game, indicating the kind of experience you can expect when playing. You can dynamically filter any view in your library by compatibility rating if you're looking for specific sorts of experiences.
Dit maakt het toch niet een betere vergelijking met de Switch of wel? Ik hoef toch niet in de winkel bij elk spel te gaan kijken of deze wel of niet goed werkt op mijn Switch als het voor de Switch is?
The Zep Man
@LOTG7 oktober 2022 09:22
Dit maakt het toch niet een betere vergelijking met de Switch of wel? Ik hoef toch niet in de winkel bij elk spel te gaan kijken of deze wel of niet goed werkt op mijn Switch als het voor de Switch is?
In de winkel kijk je in het schap van Nintendo Switch spellen, wetende dat PlayStation of Xbox spellen niet op je Switch gaan werken. Dat staat duidelijk aangegeven in de winkel voor de Switch (in het schap, en per spel). Dit staat ook duidelijk aangegeven op Steam voor de Deck (in het schap/de compatibiliteitslijst, en per spel).

Verder kan je op Steam de 'ervaring' (compatibiliteit) kiezen die je wilt hebben door te filteren. Een gewone gebruiker heeft dus de keuze voor een Switch-achtige ervaring, maar ook de keuze om meer te doen. Die keuze wordt door Nintendo gemaakt voor Switch-gebruikers. Dat maakt het verschil. Gebruikerskeuze is geen negatief punt wanneer deze goed omschreven is en de potentie heeft tot een betere aansluiting bij de behoeften van de consument.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:03]

Bliksem B @LOTG7 oktober 2022 10:57
Dus als Valve een optie toevoegt, waardoor je enkel "great on deck" games kan spelen. Dan is het wel voor de casual gebruiker geschikt? (ala easy mode)

Ik snap je punt en het klopt dat je de end user moet beschermen. Persoonlijk vind ik de Steam Deck al gebruiksvriendelijker dan een PC. Alles is gemakkelijk te installeren en sommige games hebben zelfs een Steam Deck preset.
StefanJanssen @LOTG7 oktober 2022 09:39
ik zie hier wel een optie om Destiny 2 te spelen.
Maar die optie heb je ook op een normale Linux PC en MacOS. Daarnaast krijg je zowel bij het kopen als bij het opstarten een waarschuwing dat het spel niet werkt.
vrow @LOTG7 oktober 2022 09:32
Ja, ik zie dat een beetje als een Switch of Vita: de spellen uit de store werken prima (over het algemeen dan, uitzonderingen daargelaten).
Wil je meer? Homebrew bijv., dan moet je die apparaten hacken en gaan prutsen.
Bij de Steam-deck is het hacken (in de zin van: beveiliging omzeilen, misschien beter cracken noemen?) niet nodig, omdat er geen beveiliging is. Maar daarna heb je hetzelfde niveau van prutsen :-)
arjan1995 @LOTG8 oktober 2022 00:31
De Steam deck had naar mijn mening met dezelfde launcher moeten uitkomen als die hij nu heeft, maar dan op Windows en niet op Arch Linux moeten draaien. Dan had het hele probleem met incompatible games niet gespeeld, op (rts) games na die écht alleen met een ToBo + muis speelbaar zijn.

Als de controller zich ook nog eens als standaard Xbox controller (met wat extra knoppen) zou hebben gedragen, zonder de speciale programma’s die daar nu voor nodig zijn, dan had de Tweaker er super eenvoudig ook al zijn spellen vanuit Origin, Xbox / Ms Store, Blizzard, Ubisoft, you name it op kunnen spelen. Kortom, dat was naar mijn mening de ultieme game handheld pc geweest.
Nu blijft het toch een soort niche.
GromuhlDjun @arjan19958 oktober 2022 19:06
Je punt is valide, ik denk dat valve voor Linux heeft gekozen omdat ze dan meer controle hebben over wat hun versie van het besturingssysteem kan. Bij Microsoft kun je je bij elke update afvragen wat er nu weer stuk is en je bent volledig afhankelijk van een trage ondersteuning. Op Arch kan valve lekker snel doorsleutelen en functionaliteit native toevoegen op een veel veiliger en makkelijker platform voor de doorsnee gebruiker. Onderschat niet hoe dom een gemiddelde gebruiker met windows omspringt. De pebcak van windows is enorm.
Argument is te maken dat ze juist meer moeten sleutelen omdat het Linux is.

Bijkomend voordeel voor Linux gebruikers dat gaming ondersteuning een enorme boost krijgt (ging al redelijk sinds proton), en nu maar hopen dat nvidia eens fatsoenlijke linux drivers gaat maken of ze open source maakt (Torvalds en nvidia blijft een hekel punt :P ).

Qua niche: tja meer ondersteunde (steam verified) games dan switch in totaal heeft en nog meer games die niet officieel verified zijn maar het ook prima doen en de mogelijkheid om te emuleren wat je wil. Het blijft een (handheld) pc met alle voor- en nadelen inderdaad.
LongTimeAgo @The Zep Man7 oktober 2022 12:38
Je hebt helemaal gelijk.
Toen ik ook mijne in April kreeg was ik al verbaasd over alles wat ik er op kon spelen, maar ondertussen is dat bijna de helft van m'n steam bibliotheek.

Ook de emulatie werkt steeds beter.

Hopelijk komt er een nog review. Steamdeck na een half jaar ofzoiets :)
Magic 7 oktober 2022 07:56
Wat goed is om er bij te vermelden is dat het Dock inclusief voeding geleverd wordt. Wat het dock qua prijs redelijk in lijn legt met 3rd party alternatieven.
The Zep Man
@Magic7 oktober 2022 08:08
Om het in verhouding te plaatsen:
Een beetje fatsoenlijke 45/65 watt USB PD lader kost 20-30 EUR. Een third-party Steam Deck dock met dezelfde aansluitingen kost 60 USD (inclusief alles voor levering) = ~61,13 EUR. Bij elkaar ben je dus al 80-90 EUR kwijt als je third-party gaat.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:03]

Cergorach @The Zep Man7 oktober 2022 10:56
Je vergeet BTW voor die $60, dus zit je eerder rond de €100 voor third-party.
The Zep Man
@Cergorach7 oktober 2022 11:05
(inclusief alles voor levering)
Als ik door het proces heen ga, betaal ik in totaal 64,36 EUR.
Bliksem B @The Zep Man7 oktober 2022 15:58
Klopt en met jsaux2022 nog eens 20% korting :) . Door het DP dock kom je dan uit op €54,-.

Maar invoerrechten worden niet meegenomen en daar ben je zelf verantwoordelijk voor:
Customs, Duties and Taxes
JSAUX is not responsible for any custom and taxes applied to your order. All fees imposed during or after shipping are the responsibility of the customer.
Dat doet me denken aan een boel andere webshops die alles direct vanuit de fabriek verzenden. Vroeger had je Eglobal. Maar Keychron en Satisfye, hebben dit ook als beleid. Keychron geeft zelfs aan dat de kans hierop laag is met ca. 20%. Mijn ervaring is dit ook.

De service lijkt ook beter bij Valve. Zo stelt JSAUX zichzelf niet aansprakelijk bij beschadigingen tijdens de verzending. Dat moet je maar bij de bezorger neerleggen.

Ik denk inderdaad als je een zo goedkope mogelijke dock wilt, dat dit wel de gok waard is. €99,- is veel! Net zo duur als de dock voor de Switch (en die vond iedereen ook duur!).

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 22 juli 2024 14:03]

CamelKnight @Bliksem B12 oktober 2022 12:17
De service lijkt ook beter bij Valve. Zo stelt JSAUX zichzelf niet aansprakelijk bij beschadigingen tijdens de verzending. Dat moet je maar bij de bezorger neerleggen.
De bezorger stuurt je naar de leverancier. Zij hebben namelijk een contract met de leverancier, niet met jou. Leuk gevalletje van schuld afschuiven van JSAUX dus en voor mij voldoende reden om nooit iets bij hen te bestellen.
NullZer0 @The Zep Man7 oktober 2022 09:15
Het verschil is denk ik wel dat JSAUX ook een dock heeft zonder DP (en USB2 ipv 3), mocht je daar geen waarde aan hechten. Die is een stuk goedkoper. Misschien niet 1-op-1 vergelijkbaar, maar ik kan me best voorstellen dat mensen liever een ander dock kopen.

Persoonlijk denk ik er nog even over na. Ik steun Valve graag, was misschien prettig geweest als ze twee verschillende docks hadden. Maar ik kan me voorstellen dat ze al druk genoeg zijn :D
spoonman 7 oktober 2022 07:55
Een nieuwe trend die ik niet goed begrijp ...
Wie koopt dit, en hoe gebruik je het dan? De games die je kan kopen op steam zijn in de meeste gevallen toch niet direct games die zich goed lenen voor klein scherm + controller?
Cergorach @spoonman7 oktober 2022 11:20
Wie koopt dit, en hoe gebruik je het dan?
Het issue momenteel met PC gaming is dat naast dat de nieuwe videokaarten/CPUs behoorlijk aan de prijzige kant zijn, naast een enorm stroomverbruik van honderden watts. Deze Steam Deck verbruik iets van 9-11 watt onder optimale settings (~25W max), wat een enorm verschil is met een normale desktop PC, het is zelfs zuiniger dan mijn al super zuinige 4800U mini PC...

Het enorme stroomverbruik van de moderne PCs is tegenwoordig natuurlijk al behoorlijk kostbaar, maar al die verbruikte stroom kan je bijna 1-op-1 omzetten naar warmte, lekker van de winter, minder fijn met de tegenwoordig steeds langere en hetere zomers. Met 'minder fijn' bedoel ik eigenlijk, niet werkbaar zonder stevige airco. Niet alleen betaal je dan voor de 400-500W die de PC verbruikt, maar ook nog eens die 500W extra om die extra warmte weer weg te werken met die airco. Tijdens de zomer zit je dan al vlot op een €1 per uur spelen.

Geeft dit pracht en praal (120hz/4k/Ultra)? Nee... Maar de Steam Deck heeft momenteel waarschijnlijk de beste grafische kracht vs stroom verbruik en dat is genoeg om heel veel titels te kunnen spelen.

Met de Dock kan je het ook netjes aansluiten op een monitor, muis, toetsenbord en netwerk. En met wat je bespaard op hardware/stroom kan je voor vele jaren lang cloud streaming diensten afnemen voor de games die je Steam Deck niet helemaal trekt. Daarnaast kan je natuurlijk ook de Steam Deck meenemen en op 720p/30fps spelen...

Ik heb net het 512GB model met dock besteld juist ter vervanging van mijn main PC ipv. weer een enorme bak, wat ik voorlopig niet nodig heb. Ik gebruik al zeer zuinige mini PCs voor oa. werk en limited (low power) gaming, de Steam Deck is grafisch alleen krachtiger en zuiniger.
Z100 @Cergorach7 oktober 2022 17:34
Als je energie:performance wilt maximaliseren, sure. Daar heb je een punt. Dat hoeft niet te betekenen dat je ook de meeste entertainment voor je euro krijgt. Dit is voor iedereen anders, dus subjectief. Als iemand lokaal (niet streamed) gamed op hoge settings en hoge FPS, kan dat een heel andere waarde hebben voor persoon A, dan persoon B.

Voor mij is een goede game ervaring belangrijk, omdat het onderdeel is van mijn sociaal leven. Ik ga weinig uit. Een mens heeft toch entertainment nodig om mentaal gezond te blijven, dat het investeren in een hoger niveau van gamen belangrijker kan zijn dan te streven naar energie-efficiëntie. Het is iig een heel stuk goedkoper en energie efficiënter dan regelmatig uitgaan.

Multiplayer games die ook maar op enig niveau competitief zijn, ga je echt niet streamen. En lokaal spelen op 720p30FPS ga je ook niet doen.

Het betekent niet dat je per se een 2000€ desktop nodig hebt. Met een 1000€ desktop (vooral als je al basis onderdelen hebt zoals een behuizing, voeding, ventilatoren, koeling etc) veel en VEEL meer performance voor je euro krijgen, dan met de Steam Deck.

Belangrijk: je moet niet vergeten dat een Steam Deck je veel eerder zal moeten vervangen dan een onderdeel in een desktop. Als je nu al tegen 720p30FPS aan loopt met lage settings, dan ga je met je Steam Deck echt geen 4 jaar doen (mits je de nieuwste games wilt spelen en niet settled met een oude game library).

Het is allemaal heel subjectief welk soort formfactor bij jouw levensstijl het meeste past. Daarom is het goed dat handheld PC gaming weer een ding is geworden. Er is duidelijk een grote vraag naar. En het is een veel betere ervaring dan het gesloten systeem van de Nintendo Switch.

Dat maakt PCs superieur. Ze zijn niet het meest efficiënt, maar er is voor elke wens een formfactor te vinden, dat Apple nooit zal bieden, noch te vinden zal zijn in de Android of ChromeOS wereld. De x86 PC is het platform met de meeste vrijheid. Van software, tot formfactor, tot configuraties van die formfactors.
Martin.Air @spoonman7 oktober 2022 07:59
Op Steam zijn veel verschillende games verkrijgbaar. Een goed aantal is inderdaad niet heel erg geschikt voor een controller, een groot deel echter wel. Er zijn genoeg games verkrijgbaar op Consoles en PC, waarbij je op PC het zelfde controller schema gebruikt als bijvoorbeeld op een XBox.
Dan is er nog een 3e categorie, games die enkel werken met een toetsenbord, maar die zeker goed werken met een controller als je deze mapt naar deze toetsen.

Wat betreft het kleine scherm merk je hier niet veel van zodra je deze in je handen hebt, het is iets dichterbij dan je PC scherm maar vooral door je focus heb je hier geen last van. De Nintendo Switch zou anders last hebben van hetzelfde probleem.
Cid Highwind @Martin.Air7 oktober 2022 08:20
Het is ook een kwestie van wennen. Ik dacht zelf dat je een RTS nooit op een console zou kunnen doen. Met twin sticks is dit inderdaad het geval, dat is gewoon waardeloos bedienen.

Inmiddels speel ik echte het goede oude Settlers 3 en Dungeon Keeper op de Deck, puur omdat het kan en omdat de trackpads hier fantastisch dienst doen en ik de muis heel niet amper mis. Daarbovenop heb je flink meer knoppen ter beschikking dan op een Playstation, die je ook nog eens geheel kan customizen, al dan niet door een profiel van de community te gebruiken.

Sommige games zijn wat priegelig, Crusader Kings II bijvoorbeeld. En competetieve games als een Starcraft zou ik ook achterwege laten. Maar verder is het een fantastische aanvulling op een PC, of juist op een console indien je wel graag PC games wilt doen maar niet aan een bureau wilt zitten en geen zin hebt je PC te moeten verplaatsen.
DLSS
@Cid Highwind7 oktober 2022 12:06
Probeer ook civilization 6 eens. Dat werkt verassend goed op steam deck vind ik.

Het valt me op dat veel games die nog niet het label “great on deck” hebben gewoon prima speelbaar zijn al.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 22 juli 2024 14:03]

Seal64 @Martin.Air7 oktober 2022 11:46
Wat interface betreft – games die gebouwd zijn op een 1080p resolutie kunnen zeker qua tekst wel eens moeilijk leesbaar zijn op een 720p scherm. Op de Switch is dat geen issue, omdat games er rekening mee houden dat ze handheld, en dus op 720p, gespeeld moeten kunnen worden. Op de Deck zou dat wel een probleem kunnen zijn omdat de ontwikkelaar daar mogelijk niet op rekent.

Dat probleem ken ik nog van Xenoblade Chronicles X op de WiiU. Op een 1080p scherm was de tekst nog wel leesbaar – al was het daar al erg klein – maar op het scherm van de gamepad was het soms echt moeilijk te lezen, omdat de game daar in principe niet op gemaakt was.
cmegens @Seal647 oktober 2022 16:25
Dit probleem nog geen enkele keer tegen gekomen eigenlijk.
Seal64 @cmegens11 oktober 2022 08:47
Het zal in de praktijk vast wel meevallen, zeker op de PC, omdat daar sowieso al een enorm scala aan beeldformaten en resoluties wordt gebruikt. Maar het is wel iets waar de ontwikkelaar rekening mee moet houden.
cmegens @Seal6411 oktober 2022 11:07
Volgens mij is dat voor consoles ook nog steeds zo. Ik weet het niet voor de huidige generatie, maar de PS4 ondersteunt ook nog steeds 720p.
SirLenncelot @spoonman7 oktober 2022 07:58
Steam staat vol met games die ook op consoles te spelen zijn. En misschien nog wel veel meer indy arcade games die prima gaan op de hardware van de steam deck.
KaiZas @SirLenncelot7 oktober 2022 08:06
En emulators. Alle emulators.

Die markt is best wel groot geloof ik, als je ziet hoeveel verschillende mobiele emulators er op de markt zijn verschenen.

Mijn Steamdeck heeft mijn Switch volledig vervangen.
HandheldGaming @KaiZas7 oktober 2022 08:15
Sinds mijn wij de Steam Deck in huis hebben is de Switch niet eens meer aangezet en we spelen niet eens iets met een emulator.

Ik moet wel even een family account opzetten voor Steam.
System @KaiZas7 oktober 2022 08:21
De vraag is: heeft hij hem legaal vervangen?
KaiZas @System7 oktober 2022 08:28
Ik ga niet zeggen dat ik heilig ben. Ik heb een aardige collectie switch games, de meeste daarvan heb ik dus gedownload en speel ik nu op de Steam Deck. (Voor zover ik nog switch games speel...) Uiteraard heb ik ook wel wat games in mijn bezit waar ik geen fysieke copy van heb. Maar dat gaat meer om "uitproberen". Als het me zint koop ik het toch wel.

Anderzijds gebruik ik de Steam Deck ook als 2e machine voor het 3e scherm op mijn werkplek met een dock. Ik dual boot Windows 10 met de Deck. Ik gebruik Multiplicity om deze te bedienen met de muis en keyboard van mijn desktop PC. Op die manier kan ik gemakkelijk 2 VPN clients draaien en zo 2 klanten "tegelijk" helpen. Ik gebruik de deck dan ook om Youtube te kijken tijdens het gamen, aangezien een full screen game nog steeds zorgt voor hakkelende videos op het 2e of 3e scherm sinds de komst van Hardware-Accelerated GPU scheduling. (Dit deed ik daarvoor met een virtuele machine op mijn Unraid, maar de pass-through van de gpu deed daar altijd vervelend.)

[Reactie gewijzigd door KaiZas op 22 juli 2024 14:03]

keejoz @KaiZas7 oktober 2022 08:55
> aangezien een full screen game nog steeds zorgt voor hakkelende videos op het 2e of 3e scherm sinds de komst van Hardware-Accelerated GPU scheduling.

En net daarom heb ik een tweede GPU in mijn systeem zitten. Geen haperingen meer ;)
KaiZas @keejoz7 oktober 2022 09:03
Ik had gehoopt dat op te lossen met de integrated graphics van mijn CPU, maar ik ben er nooit echt in geslaagd. Misschien moet ik me daar nog eens in verdiepen.
System @KaiZas7 oktober 2022 08:40
Het is niet dat ikzelf heiliger ben dan de paus hoor. Ik oordeel niet.
Ik wil enkel maar zeggen dat als je bepaalde nintendo games wil spelen je aan de switch gebonden bent.
De console zelf is zwak, al heeft de laatstse gelukkig ook oled gekregen.
Mocht ik bv mario kart en Animal crossing (voor de dochter ter duidelijkheid) op steam of android kunnen krijgen was er nooit een switch in huis gekomen.
RVervuurt @System7 oktober 2022 08:52
(voor de dochter ter duidelijkheid)
Oh, ik wist niet dat je die spellen niet mocht spelen als volwassen man. Bedankt, ik stop er meteen mee!
System @RVervuurt7 oktober 2022 09:12
Mag je best van mij. Maar was enkel voor de verduidelijking. :)
Whatever floats your boat ;)
Cid Highwind @System7 oktober 2022 09:51
Eén of andere Kappa als ik het niet verkeerd heb. Maar zeker weten doe ik het niet (mijn vriendin speelt het ter duidelijkheid ;) )
DLSS
@KaiZas7 oktober 2022 12:04
Mijn Switch gebruik ik ook nauwelijks meer sinds ik mijn deck heb.

Waarschijnlijk kan ik het stof er weer afblazen als de volgende zelda uitkomt. Eigenlijk is het doodzonde er geen Nintendo games op steam uitkomen (zoals PlayStation en Xbox games).

Zelda verdient eigenlijk een krachtiger systeem zoals de steamdeck zodat het wellicht daadwerkelijk met 60fps kan draaien ipv 27fps oid. (Op pc lijkt het me helemaal een geweldige ervaring in full 4k 144hz/fps)
The Zep Man
@spoonman7 oktober 2022 08:00
Wie koopt dit, en hoe gebruik je het dan? De games die je kan kopen op steam zijn in de meeste gevallen toch niet direct games die zich goed lenen voor klein scherm + controller?
Onafhankelijk van het officiële label: als een spel draait onder Proton en het heeft ondersteuning voor Xbox controllers, dan is de kans groot dat het gewoon speelbaar is op de Steam Deck, ondanks dat er geen expliciete Deck ondersteuning is. Meestal is de tekst groot genoeg voor spellen die controllers ondersteunen, omdat aangenomen wordt dat je die ook op een TV kan spelen.

Tenminste, dit is mijn ervaring. ;)

Verder vind ik het erg fijn omdat ik al een grote bibliotheek had, waarvan een groot deel van de spellen met de Deck ook on-the-go te spelen is.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:03]

BaseLine @spoonman7 oktober 2022 08:02
Ik heb er een gekocht zodat ik op de bank mijn steam games kan spelen. Het verschilt inderdaad welke games geschikt zijn voor deze console. Sommige spellen werken beter dan anderen. Steam zelf laat dit zien met een vinkje in de store of het goed speelbaar is.

Het tweak gehalte is ook hoog met dit apparaat. Het draait op Linux waarbij je ook kan switchen naar een desktop mode. Daarnaast kan je er ook Windows op installeren maar dat heb ik nog niet geprobeerd.
Magic @spoonman7 oktober 2022 08:02
Dat ligt er ten eerste natuurlijk aan welke games je speelt, maar het zal je verbazen hoe comfortabel de meeste games nog spelen op een Steam Deck.

Wat grootte betreft, elke game dat enigszins comfortabel te spelen/lezen is vanaf de bank op een TV is perfect speelbaar op de Steam Deck.

Wat controls betreft, als het controller ondersteuning heeft is het natuurlijk gewoon prima te spelen (als een controller je ligt uiteraard).

Spellen met enkel muis en toetsenbordondersteuning is een mixed bag, sommigen spelen perfect, andere games hebben wat finetuning nodig (en die finetuningopties zijn talloos). Spellen die qua controls onspeelbaar zijn heb ik nog niet gevonden eigenlijk.

Natuurlijk hangt het van je situatie af of een handheld iets voor jou is.
cold_as_ijs
@spoonman7 oktober 2022 08:11
Ik heb er een gekocht. Heel veel triple aaa games lenen zich heel goed voor een klein scherm, denk dat Nintendo dit ondertussen wel heeft aangetoond.

Ja je levert grafisch dan wel in, maar daar staat tegenover dat ik hem overal mee naartoe kan nemen. Er zijn zelfs mensen die er RTS games op spelen, door de verschillende controls goed te combineren en de flexibiliteit die het OS bied door custom menu’s en controls kan je heel veel. Enige probleem is dat je misschien teveel kan ;). Ik gebruik hem verder voor emulatie van NES tot en met Wiiu generatie. BOTW loopt stabieler op mijn deck dan op de switch :D
Verwijderd @spoonman7 oktober 2022 08:14
Wie koopt dit, en hoe gebruik je het dan?
Omdat ik geen desktop in de woonkamer wil maar wel wil gamen in diezelfde woonkamer.
Vliedel @spoonman7 oktober 2022 08:35
Ook spellen die je met toetsenbord en muis moet spelen werken vaak goed genoeg (zou alleen niet competitief doen). Bijvoorbeeld mass effect en minecraft. Ik gebruik zelf nog niet eens de gyro voor extra precisie, dat schijnt ook veel te doen. En sommige spellen, zoals factorio, doen kan je nu al spelen maar gaan nog officiële controller support krijgen.

Zoals anderen ook al zeggen: dat scherm is zo klein niet omdat je dichtbij zit, vroeger was een gameboy scherm ook al groot genoeg ;)
Gamebuster @spoonman7 oktober 2022 08:55
Er zijn bizar veel games die je gewoon uitstekend kan spelen op de Steam Deck. Ik heb een high-end gaming PC staan en de deck wordt alsnog heel veel gebruikt. Ik heb er heel veel Horizon, Yakuza en Elden Ring op gespeeld bijvoorbeeld.

Grootste nadeel vind ik de beeldkwaliteit. Het IPS scherm is echt maar matig naar mijn mening.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 22 juli 2024 14:03]

Joncik91 @spoonman7 oktober 2022 08:54
Is een persoonlijke mening. Ik begrijp niet dat sommige games zich blijkbaar goed lenen op pc met muis en keyboard. Het is wat je hand oog coördinatie het best kan handelen?
MarcoM @spoonman7 oktober 2022 09:07
Ik speel Forza Horizon 4 en 5 erop. Uitstekende ervaring. Ook Automobilista 2, Project Cars 2 en 3, het werkt allemaal prima.

En Cyberpunk 2077 werkt ook uitstekend op de SD. Een geweldig apparaat.
beantherio @spoonman7 oktober 2022 09:18
Dat is voor mij ook de reden dat ik geen Steamdeck koop. De spellen die ik via Steam koop zullen ongetwijfeld wel portable te spelen zijn maar ik wil ze juist op de pc spelen. Sommige spelen komen daar nu eenmaal het beste tot hun recht. En ik heb ook meerdere consoles: andere spellen komen daarop weer beter tot hun recht.
Ge0force @spoonman7 oktober 2022 09:54
Integendeel, het gros van de games in mijn Steam library laten zich juist wel vlot bedienen met een controller en zijn prima speelbaar op een klein scherm.

Daarnaast werken de trackpads goed tot zeer goed voor de meeste games zonder officiële controller ondersteuning. Via Steam Input kan je kant-en-klare profielen downloaden, waardoor games als The Witcher vlot speelbaar zijn via een combinatie van de analoge sticks en trackpads.

Ik beschik over een voldoende krachtige games PC, maar sinds ik een Steam Deck heb gebruik ik die nauwelijks nog. Shooters en strategische games speel ik liever met muis en toetsenbord, maar de rest gewoon op de Deck.
Sinester @spoonman7 oktober 2022 16:48
Steam heeft 30.000+ games in de store staan.. jij denkt dat die allemaal van niveau zijn dat je ze alleen met toetsenbord/muis en een groot scherm kan spelen? :P

PC gaming is al lang niet meer alleen RTS en Shooters.. aanbod is net zo breed of zelf breder dan bij Console gaming.. En een controller is al vele jaren een standaard in PC land en werkt prima in 99% van de games

Dus logisch dat er zat spellen tussen zitten die prima op de Steamdeck te spelen zijn..

En dan heb ik het nog niet over wat je er buiten Steam allemaal mee kan

[Reactie gewijzigd door Sinester op 22 juli 2024 14:03]

welvaartsbuik @spoonman8 oktober 2022 06:53
Iemand als mij heb veel steam games, reis veel met het OV, voor werk vlieg ik minimaal 6x pj, speel vaak singleplayer games, als ik weg ben voor werk is vaak druk en zoek je iets relaxed dan is een steamdeck perfect.

Mijn collega heeft er voor veel dezelfde redenen ook een gekocht, hij reist minder maar heeft wel 2 kids onder de 4 rond kruipen. Hij gebruikt hem nu ook vaak als de kinderen aan het spelen zijn en hij aanwezig moet zijn of zijn favoriet, die een keer langer in bed kan blijven liggen!
nullbyte @spoonman8 oktober 2022 19:51
Het is een mini PC in handformaat. Ik gebruik hem als Linux desktop docked op de TV of 1440p monitor met extra storage of van de NAS om te internetten, films te bekijken enz. Eerder deed ik dit met een stroom vretende Desktop. Verder los om te gamen op de bank, op de WC enz.

Er zitten trackpads op en er is veel qua controls (knoppen op de achterkant, gyroscoop) in te stellen. Ik kan er prima C&C remastered op spelen.

Vrijwel alle games lenen zich voor een kleiner scherm.
Atsiz @spoonman7 oktober 2022 08:28
Omdat de meeste mensen niet meer in staat zijn in de volgende:
1-) Gamen op een desktop. Wie heeft nog een bureau met gaming pc in de woonkamer? Ja vele op Tweakers maar dat is niet eens 1% van de markt
2-) Mensen zijn getrouwd of wonen samen. Savonds gamen? Lastig want je partner is geen gamer en kijkt liever goeie tijden en slechte tijden op TV

Wat men doet is dan voornamelijk gamen op mobiel...tablet...iets wat snel en makkelijk is.
Denk ook aan cloud gaming oplossingen.
nst6ldr @Atsiz7 oktober 2022 09:03
Omdat de meeste mensen niet meer in staat zijn in de volgende:
1-) Gamen op een desktop. Wie heeft nog een bureau met gaming pc in de woonkamer? Ja vele op Tweakers maar dat is niet eens 1% van de markt
Beetje misleidend, want voor zover ik me kan herinneren (anno 1997 dat ik online ging gamen) is dat nooit een groot marktaandeel geweest. Beter nog, dat marktaandeel zal nu juist groter zijn wegens de Twitch scene en professionalisering van MOBA teams die uit Zuid Korea is komen overwaaien.
2-) Mensen zijn getrouwd of wonen samen. Savonds gamen? Lastig want je partner is geen gamer en kijkt liever goeie tijden en slechte tijden op TV
Dan doen 'jullie' echt iets verkeerd hoor, mijn vrouw was ook geen gamer totdat ik haar uitnodigde om samen een RPG te spelen met Steam link, couch co-op op de TV. Sindsdien staan de attributen beneden er niet alleen voor mij. Je moet niet vergeten dat hun beeld van gaming is wat jij privé speelt en de ongelooflijk neppe cinematics op TV van triple-A titels.
Waah @nst6ldr7 oktober 2022 09:40
Als je vrouw vroeger ook wel gegamed heeft is de stap niet zo groot. Maar hier spelen we enkel 2D spelletjes soms samen. En dan ook een bepaald type (Cooking dash/Overcooked en alles wat koken+time management is). 3D is gewoon te lastig als je nooit bent opgegroeid met 3D games.

Ja tuurlijk KAN het wel als je heel veel oefent. Maar dat is dus ook vele uren gefrustreerd zijn.

Zelf trouwens wel interesse in de docked versie. Vooral als ik gewoon games zou kunnen streamen vanaf de PC inclusief wake-on-lan mogelijkheid en "Hibernate on close game". Momenteel doen we dat laatste al via Moonlight maar dat is nog best wel onhandig soms. Als dat gestroomlijnd zou kunnen? top!
Cid Highwind @DigitalExorcist7 oktober 2022 08:25
Genoeg gewone PC games die voor de Switch zijn uitgebracht en daar op een evengroot scherm draaien, maar dan met een lagere resolutie en framerate, en minder customization wat betreft bediening.

Verder bestaat UI-scaling en zit je toch echt wat dichter op je scherm (hoop ik) dan dat je op een PC monitor of PC zit.

Met 120 FPS en alle toeters en bellen aan en 5.2 surround op de OLED TV is natuurlijk een betere ervaring. Maar om die installatie mee te nemen in de trein of op vakantie heeft nogal wat voeten in aarde ;)
overhyped @DigitalExorcist7 oktober 2022 09:06
Ik zou zeggen: probeer het eens. Eigenlijk alleen RTS vindt ik niets, voor de rest, zeer goede executie door steam!
DigitalExorcist @overhyped7 oktober 2022 09:37
Ik heb 30 consoles staan thuis inmiddels, en een game-PC, I'm good, thanks..

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 22 juli 2024 14:03]

overhyped @DigitalExorcist7 oktober 2022 09:38
Dan kan die ene er ook wel bij :')
DigitalExorcist @overhyped7 oktober 2022 09:40
Die ene was de PS5 die ik 2 maanden geleden gekocht heb :) ik moest kiezen, 15 minuten de verwarming aan en 2x warm douchen, óf een PS5 kopen...
Cid Highwind @DigitalExorcist7 oktober 2022 09:53
Klinkt als een leuke Tweakers-uitdaging: Je PS5 van waterkoeling voorzien en dit gebruiken om te douchen. Moet lukken toch?
Bomberman71 @DigitalExorcist7 oktober 2022 12:06
Bwahahahahaha de verwarming aan :*) :*) :*) :*) :*)
Dat is een goeie !
rikoos @DigitalExorcist7 oktober 2022 10:01
Ik ben ook een console/retro verzamelaar maar de Steam Deck is een hele fijne aanvulling. Ik dacht ook eerst wat moet ik ermee en waarom maar ik heb hem nu een half jaar en wat is het een fijn en leuk ding.
DigitalExorcist @rikoos7 oktober 2022 10:12
Mja het enige wat ik echt op m'n PC speel momenteel is Overwatch 2, Microsoft Flight Sim met een bak aan hardware eraan vast en de multiplayer van Halo: Inifinite.. en dat lijkt me toch handiger met muis+toetsenbord dan met een console.

En in het laatste geval kan ik die via m'n Apple TV en Steam Link nog beneden op de TV doen ook als het zou moeten..
rikoos @DigitalExorcist7 oktober 2022 10:15
IK snap je volledig want ben ook niet echt een PC gamer (alleen Halo) maar door het portable aspect (is ook fijn) heb ik best wel veel nieuwe games ontdekt.
SuperDre @DigitalExorcist7 oktober 2022 20:49
Is gewoon puur afhankelijk van wat voor games je speelt. Speel je veel fps, tja, dan is het wat minder, maar speel je veal platform of RPG's dan is het een hele goede oplossing, als je geen problemen hebt met het kleine scherm.
DLeijen 7 oktober 2022 08:05
De 64GB is na de update een paar minuten bestelbaar geweest, maar was erg snel niet bestelbaar. Paar uur later was de wachtrij terug.
umbrella1982 7 oktober 2022 08:58
Net besteld 😋
Even kijken hoelang het duurt voordat die binnen komt. Volgens Steam 1 a 2 weken voor verzending.
MastaG 7 oktober 2022 09:12
Ik ben dan wel een Linux engineer van beroep, maar ik heb de Steam Deck vanaf het begin gewoon als casual end-user gebruikt.
Spellen als God of War, Horizon Zero Dawn en Spiderman heb ik helemaal grijs gespeeld op dat ding.
Het lijkt wel of Sony er expliciet rekening mee houd, want die spellen draaien echt goed.

Heb laatst dan wel even EmuDeck geprobeerd omdat ik Tony Hawk's Pro Skater 3 van de originele Xbox wilde spelen.
Die draait ook als een zonnetje en heb bijna alle objectives van alle levels al vrijgespeeld.
Voor de installatie moet je in principe gewoon een wizard volgen en de rom en bios files in de juiste mapjes plaatsen.

Enige twee punten van kritiek die ik heb zijn:

- De accu gaat snel leeg wanneer je grafisch zware games als God of War speelt. Vaak zelfs minder dan twee uur.
Ik lees wel dat er allerlei tweaks zijn als FPS en refresh rate limiting.. of de settings op Ultra low zetten ofzo maar dat gaat dan weer ten koste van de beleving.

- Games met zware AntiCheat/DRM worden (nog) niet ondersteund.
Halo Infinite is er een van en ik denk dat CoD Modern Warfare 2 met z'n Ricochet het ook niet gaat doen (de Open bèta wilde niet eens starten...).
Valve had beloofd met deze partijen om tafel te zitten om dit alsnog compatibel te maken, maar tot nu toe is daar niet veel van gekomen.
Aangezien CoD zo'n beetje de grootste shooter allertijden is, hoop ik dan ook dat hier snel werk van word gemaakt.
Ik zou het heerlijk vinden om een potje te knallen op de bank.
LockeNL @MastaG7 oktober 2022 15:36
Halo infinite doet het prima hoor. Sinds een paar maand gewoon ondersteund. Speelt ook goed
nullbyte @MastaG8 oktober 2022 19:54
Sony houd er rekening mee. Er zijn wellicht toch weer extra sales te halen. En de meeste Sony games sop PC hebben uitstekende settings voor scalability. Volgens mij was er een directeur oid van Sony op twitter zichtbaar met God Of War en een Steam Deck.
Me_Giant 7 oktober 2022 11:05
Is er veen verschil tussen de Deck met Dock en een Steam Link?
DLSS
@Me_Giant7 oktober 2022 12:36
Steam link is een app op je tv of nvidia shield oid waar je je pc linkt aan je tv zodat je op gemakkelijk op je tv kan gamen via je desktop pc die elders in het huis staat. (Vroeger was we ook een valve apparaatje voor)

De dock is een soort oplaadstation voor je steam deck met tal van aansluitingen die je ook fysiek aan je tv kan hangen. Dan speel je dus je steam deck games op je tv (het is vergelijkbaar met de dock van de Nintendo Switch)

[Reactie gewijzigd door DLSS op 22 juli 2024 14:03]

Me_Giant @DLSS7 oktober 2022 12:45
Ik heb dus dat apparaatje, volgens mij heet die ook Steam Link. Daarmee zie ik het verschil nog niet voor gebruik met Tv.
DLSS
@Me_Giant7 oktober 2022 13:06
Steam link gaat via internet/netwerk, het dock is een fysieke aansluiting voor je deck die je dus bij je tv zet zoals het switch docking station.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 22 juli 2024 14:03]

Verwijderd 7 oktober 2022 08:19
Direct leverbaar zijn van dit soort devices, eigenlijk opmerkelijk in deze tijd.
Zou het niet gewoon betekenen dat de vraag achterblijft op de productie?

Bedoel, PS5 en Xbox X zijn nog altijd matig/slecht leverbaar, GPU's idem, hoe kan hier dan wel voorraad in ontstaan?
dhrto @Verwijderd7 oktober 2022 08:40
De Steam Deck is pas nu uit voorraad leverbaar. Je kon 'm bestellen vanaf juli 2021 en de eerste batch zou in eerste instantie in december 2021 worden geleverd, maar dat werd uiteindelijk maart 2022 (Ik zat zelf bij de eerste batch van uitleveringen). Als je in maart 2022 wilde bestellen, was de prognose voor levering Q4 2022 / Q1 2023.

Er is dus volgens mij juist een hele grote vraag geweest, die ze nu eindelijk kunnen bijbenen. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat er nu een evenwicht is ontstaan tussen de daling van de vraag en de toename van de productie.

De Dock zou oorspronkelijk ook eerder worden uitgebracht, maar dat hebben ze toen uitgesteld vanwege productiecapaciteit.

[Reactie gewijzigd door dhrto op 22 juli 2024 14:03]

Qon @Verwijderd7 oktober 2022 08:43
In de video op de gelinkte website vertellen ze dat ookal neemt de vraag nog toe, ze nog nooit zoveel hebben kunnen produceren. Dat is de reden dat ze nu 'direct leverbaar' zijn. Maar zoals je leest is de 64Gb versie alweer uitverkocht.

[Reactie gewijzigd door Qon op 22 juli 2024 14:03]

Cergorach @Verwijderd7 oktober 2022 11:35
Het is een combinatie van factoren, vergrote productie capaciteit en verminderde vraag. Een groot deel van de hardware markt heeft hiermee te maken, Nvidia was al vorig jaar bezig om te kijken of ze hun aangekochte productie capaciteit niet konden terugschroeven. Dat bepaalde items nog steeds niet op voorraad zijn zoals de PS5, Xbox X, Raspberry, etc. Kan ook te maken hebben met de producenten die juist niet extra productie capaciteit inkopen uit voorzichtigheid of om andere redenen (PS5 heeft een nieuw model bv).

De Steam Deck heeft heel lang een zeer hoog FOMO gehalte gehad, je zag hier op V&A dan ook veel 2e hands aangeboden door Tweakers die het hebben besteld en er bv. een maandje mee hebben gespeeld of niet eens de doos hebben opengetrokken... Dat FOMO gehalte is al een tijdje weggevallen, maar Valve had een behoorlijke backlog opgebouwd met hardware leveringen, die is dus ondertussen weggewerkt. Je ziet ook dat het goedkoopste model veel meer vraag heeft dan het midden tot duurdere model.

Ik verwacht eigenlijk dat de markt wel zal aantrekken voor de Steam Deck nu deze bijna direct leverbaar is, met eventuele (officiële) Dock en software maturity, steeds interessanter voor een mini pc vervanger. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wanneer de eerste mods beschikbaar komen waarbij de SD niet meer mobiel is, maar geheel passief gekoeld is...
bschelst @Cergorach7 oktober 2022 14:48
er is helemaal geen verminderde vraag...
Arunia @Verwijderd7 oktober 2022 08:41
Ik denk dat het grootste deel van de vraag geweest is. Heb zelf mijn Deck ook al even liggen. Dus de hoofdmoot heeft deze allang besteld en binnen.

Gebeurde ook met de mini consoles een aantal jaar terug. In het begin niet te krijgen en daarna hebben ze er voldoende over omdat de hoofdmoot deze al heeft.
beantherio @Verwijderd7 oktober 2022 09:28
De tijd zal het leren. Het is in ieder geval niet een breed geadverteerd product, waarbij dan wel het risico is dat de meest directe markt (van mensen die goed op de hoogte zijn) op een gegeven moment voorzien is. Je moet dan wel goed weten hoe je dit product naar het grotere publiek gaat brengen.

De laatste maanden vond ik het trouwens sowieso best wel stil rondom de Steamdeck. Ik had daar nog wel een gedachte over: bij consoles is de aandacht voor het betreffende platform vaak erg gekoppeld aan de spellen die er voor uitgebracht worden. Denk maar eens aan de salesboost die bijv. de Nintendo Switch kreeg toen in de Corona-tijd Animal Crossing werd uitgebracht. Aangezien de spellen die je op de Steamdeck kunt spelen niet specifiek voor dat platform gemaakt worden lijkt dat effect een beetje te ontbreken bij de Steamdeck.
DLSS
@Verwijderd7 oktober 2022 12:19
Er was tot voor kort wel een flinke wachtrij voor steam deck.

Vergeet trouwens niet dat ze in heel veel landen nog niet geleverd worden. Daarnaast is ie bijvoorbeeld ook pas net te bestellen in Zuid-Korea en Japan.
Ge0force @Verwijderd7 oktober 2022 13:10
Volgens Valve is de productie sterk opgedreven.
Akamatsu 7 oktober 2022 09:24
Vraagje voor de mensen met een steamdeck, gebruiken jullie hem nog vaak? Is hij het waard? Zelf heb ik bijvoorbeeld met m'n switch dat ik 'm eigenlijk nooit meer pak.
EMR77 @Akamatsu7 oktober 2022 12:44
Ja, game laatste tijd alleen maar op steamdeck. Zeker nu batocera beschikbaar is voor steamdeck :)
Heb m'n ps4 al een tijdje niet aangeraakt. Remoteplay ps4 werkt via een omweg, ook epic store games zijn via omweg te spelen. Steamdeck heeft veel meer spellen die mij aanspreken dan de Switch, alleen BOTW zou ik willen spelen. Maar, dat is persoonlijk.

[Reactie gewijzigd door EMR77 op 22 juli 2024 14:03]

nullbyte @EMR778 oktober 2022 19:59
batocera? Waarom niet gewoon emudeck installeren?
EMR77 @nullbyte9 oktober 2022 18:57
Ik heb voor batocera gekozen, omdat hét helemaal los staat van SteamOs. Dus, houdt SteamOs schoon, boot van aparte sd kaart.
Ge0force @Akamatsu7 oktober 2022 09:57
Ik speel 95% van de tijd op de Steam Deck. Enkel 1st person shooters en strategische games speel ik liever op groot scherm en met keyboard + muis.
Cergorach @Ge0force7 oktober 2022 11:41
Is de Steam Deck dan niet nog steeds werkbaar via dock => toetsenbord+ muis en monitor?
Ge0force @Cergorach7 oktober 2022 13:05
Ja dat wel, maar mijn GPU is een stuk krachtiger dan de Steam Deck dus dan gebruik ik liever gewoon de PC.
Sollieee @Akamatsu7 oktober 2022 10:41
Zelf heb ik ook een switch die ik nooit gebruik, de steam deck daarentegen pak ik veel vaker omdat de games die er op te spelen zijn mij meer aanspreken. Ik heb mijn deck sinds mei en ik gebruik hem heel vaak (misschien wel te vaak). Het is echt een geweldig systeem en je moet het het geld waard vinden. Maar in mijn ogen is de steam deck het geld meer dan waard :)!!!
GromuhlDjun @Akamatsu7 oktober 2022 11:11
Ik dacht eerst dat het een leuk ding voor erbij was, maar nu speel ik 90% van mijn games op de steam deck. En dat terwijl mijn pc helemaal prima is nog (3700x, 2080ti).
Is de aanschaf meer dan waard geweest voor mij.
Lekker onderuit op de bank terwijl vrouwlief een een of ander kostuumdrama kijkt.
FastRDust 7 oktober 2022 08:41
ik heb thuis een ruime hoeveelheid Dell docking stations dus ga deze zeker proberen om te kijken welke werken :P

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.