Steam Deck en Docking Station zijn te koop zonder reservering

Valve verkoopt vanaf nu de Steam Deck zonder dat geïnteresseerden daarvoor op een wachtlijst moeten staan. Het bedrijf zegt dat het zijn handheld op zijn hoogste tempo ooit produceert. Wie op de productpagina kijkt, ziet inderdaad dat twee van de drie varianten direct leverbaar zijn.

Of Valves bekendmaking dan stiekem niet geldt voor de goedkoopste variant van de Deck of dat spelers meteen zoveel bestellingen hebben geplaatst dat de wachtrij opnieuw is ingesteld, is niet duidelijk. Valve sluit in zijn bekendmaking in ieder geval niet uit dat wachtrijen in de toekomst terugkomen, maar ze 'hopen dat ze het kunnen bijbenen'.

Ook het dockingstation voor de Deck is vanaf nu leverbaar, meldt de Steam-maker. Die kost 99 euro en biedt hdmi 2.0, DisplayPort 1.4, gigabit-ethernet en drie usb 3.1-type-a-poorten. Deze was helemaal nog niet beschikbaar. Wel was het mogelijk om andere usb-hubs te gebruiken met de Steam Deck; de verbinding met de handheld gaat gewoon via usb-type-c. Ook is compatibiliteit met usb-hubs uitgebreider geworden.

Tot slot meldt Valve wat verbeteringen aan zijn besturingssysteem, het op Linux gebaseerde SteamOS. Er is een timer voor de donkere modus en offline gebruiken moet stabieler zijn dan voorheen. Ook zal de media-pagina waar screenshots bewaard worden, sneller laden.

Valve verkoopt zijn Steam Deck met een vanafprijs van 419 euro. De duurste variant kost 679 euro en biedt snellere opslagruimte en een minder reflectief display. Wat betreft prestaties van de cpu en gpu zijn de Deck-varianten identiek. Tweakers maakte in februari een review van de Steam Deck. Belangrijk om wel in het achterhoofd te houden bij het lezen van die review: de Steam Deck heeft in de tussentijd veel software-updates gehad.