Steam Deck kan na kleine aanpassing grotere ssd accommoderen

Een gebruiker zegt erin geslaagd te zijn om met lichte aanpassingen een M.2 2242-ssd in een Steam Deck geïnstalleerd te krijgen. Standaard ondersteunt de Deck alleen de kleinste M.2 2230-ssd's.

Volgens Twittergebruiker Belly Jelly is het enige dat gebruikers nodig hebben een adapterbracket die het voor het moederbord mogelijk maakt om de 42mm lange ssd's te accepteren. Alleen een kleine thermal pad zit in de weg van deze adapter; die heeft de gebruiker weggehaald. Verder buigt de adapter de heatspreader en ssd iets om, maar hij claimt dat dat de werking niet beïnvloedt.

Om verder hard te maken dat zijn mod werkt, plaatst hij ook foto's waarop zijn Steam Deck weer dichtgemaakt is en hij SteamOS op de nieuwe ssd installeert. Dit alles verloopt zonder problemen, zo meldt Belly Jelly.

De M.2 2230-maat van de Steam Deck is de kleinste ssd-maat die er is. In de Pricewatch is te zien dat er op dit moment zes ssd's te koop zijn die aan die maat voldoen. Op het gebied van M.2 2242-drives zijn er 35 opties. Deze vergroting in het aantal opties creëert de potentie om een ssd met meer dan 1TB capaciteit in de Deck te plaatsen, of een met een gunstigere prijs per gigabyte.

Valve staat relatief open tegenover de mogelijkheid om de Deck te tweaken. Reserveonderdelen zijn te koop via iFixit en het bedrijf heeft CAD-bestanden van de behuizing en een teardown vrijgegeven. Valve zei eerder wel dat de ssd in de Steam Deck 'niet bedoeld is voor vervanging', maar in de praktijk lijkt het geen enkel probleem op te leveren.