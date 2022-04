Valve: BattlEye en Easy Anti-Cheat op Steam Deck werkend krijgen nu gemakkelijk

Valve heeft bekendgemaakt dat alle grote struikelblokken voor het inschakelen van Easy Anti-Cheat bij Windows-games middels Proton in Linux-omgevingen weggehaald zijn. Het bedrijf noemt EAC activeren op Linux nu 'gemakkelijk ondersteund'.

Hoewel Epic Games bekend had gemaakt dat zijn Easy Anti-Cheat compatibel zou zijn met Linux middels de Proton-vertaallaag, leek dat tot voor kort even niet zo simpel als gehoopt. Onder andere Vermintide-ontwikkelaar Fatshark Games trok eerder deze maand aan de bel en liet weten dat het activeren van Easy Anti-Cheat in Linux vereiste dat ontwikkelaars een andere variant van EAC benutten dan games meestal doen. Fatshark omschreef dat als een 'enorme hoeveelheid werk', wat de toegankelijkheid van dergelijke games op Linux, in ieder geval in de nabije toekomst, in twijfel trok.

Valve lijkt die zorgen nu weg te nemen. In een update op zaterdag meldt de Steam-maker dat 'Steam Deck-ondersteuning toevoegen aan je bestaande EAC-game nu een simpel proces is, waarbij binaries en sdk-versies niet bijgewerkt hoeven worden en integratie van EOS niet nodig is'. Dat laatste is dus wat volgens Fatshark veel werk opleverde.

Dergelijke struikelblokken waren wat betreft de andere populaire anti-cheat, BattlEye, schijnbaar al weggenomen. In november al werd bekend dat de eerste twee BattlEye-games werken via Proton: Mount & Blade II: Bannerlord en ARK: Survival Evolved. Dat zegt natuurlijk niet alles over hoe moeilijk of makkelijk het was om BattlEye werkend te krijgen in deze context, maar Valve noemt in zijn update het activeren van deze anti-cheat via Proton ook 'makkelijk', in dezelfde adem waar het EAC noemt.

Al met al lijkt hier een van de grootste uitdagingen omtrent het werkend krijgen van Windows-games onder Linux definitief weggenomen. Natuurlijk zijn er nog andere technische uitdagingen bij deze overstap, die bijgehouden worden op protondb. Dat lijkt wel de goede kant op te gaan: in december bleek dat 90 van de 100 populairste Steam-games van dat moment konden draaien op Linux.

Valve verzet veel werk als het gaat om Linux-compatibiliteit. Dit omdat volgende maand zijn Steam Deck uitkomt, een handheld-computer die op een eigen Linux-distro genaamd SteamOS draait en middels zijn Proton-software Windows-games tracht te draaien. Proton is een fork van Wine, met verbeteringen doorgevoerd. Valve gaat zelf ook een keurmerk leveren voor games die goed werken op de Steam Deck.