Steam Deck haalt 36-160fps en 1,5-6 uur accuduur in eerste benchmarks

Enkele YouTubers hebben de eerste benchmarks van de Steam Deck gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de handheld-pc de meegeleverde games met tenminste 36fps kan afspelen. De beloofde accuduur van tussen de 2 en 8 uur blijkt onder normale omstandigheden ook relatief accuraat.

Uit de eerste benchmarks van The Phawx, LinusTechTips en Gamers Nexus blijkt dat de beloftes van Valve over de Steam Deck grotendeels waargemaakt kunnen worden. De makers stonden alleen de bespreking van zes vooraf geïnstalleerde games toe. Dat zijn Control, Devil May Cry 5, Forza Horizon 5, Ghost Runner, Dead Cells en Street Fighter V: Champion Edition.

Afbeelding via LinusTechTips

Met lage tot gemiddelde grafische instellingen konden die games volgens alle reviewers gemiddeld met rond de 60 frames per seconde worden afgespeeld. Op de laagste grafische instellingen behaalde Control bijvoorbeeld consistent 60fps, wat overeen komt met de refreshrate van het scherm van de Steam Deck. Op de medium-preset daalde de framerate naar grofweg 36fps. Valve installeerde overigens de DX11-versie van de actiegame; er was voor deze game nog geen raytracing beschikbaar tijdens de benchmarks.

Ghostrunner is al wel in DX12 beschikbaar. De game is met raytracing en de hoogste grafische preset volgens Gamers Nexus gemiddeld met 40fps te spelen. Bij lagere grafische instellingen kan de handheld-pc de game consistent met tussen de 80 en 90 frames per seconde afspelen.

Vooral Forza Horizon 5 bleek veel prestatieproblemen te vertonen op de Steam Deck. Wederom concluderen alle reviewers een gemiddelde framerate van 60fps met de laagste grafische instellingen. Ondanks een consistente fps vertoont de game volgens LinusTechTips een merkbare vorm van rubber banding, wat volgens hem met de berekening van de physics te maken heeft. Ook The Phawx ervoer dit.

Wat betreft accuduur schetsen de eerste benchmarks ook een relatief uniform beeld van de Steam Deck. Valve belooft 2 tot 8 uur op een volle accu, maar dat is sterk afhankelijk van de game die op dat moment gespeeld wordt en met welke grafische kwaliteit. LinusTechTips kan Ghostrunner op 30fps grofweg 4,5 uur spelen voordat de Steam Deck leeg is. The Phawx wist Dead Cells ruim 6 uur lang te spelen op één volle accu, al maakt hij voor die test geen grafische instellingen bekend.

Gamers Nexus registreert 78 minuten accuduur wanneer Devil May Cry 5 op de hoogste preset en zonder frameratebegrenzing gespeeld wordt. Dit is ruim een half uur onder de door Valve beloofde accuduur, al benadrukt het YouTube-kanaal dat de fabrikant accuduur testte zonder input in de games te geven. Dat deed Gamers Nexus wel.