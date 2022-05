iFixit toont binnenkant Steam Deck en gaat samenwerken met Valve voor onderdelen

Reparatiebedrijf iFixit heeft als eerste de Steam Deck-handheld uit elkaar mogen halen in een teardownvideo. Daarnaast maken iFixit en Valve bekend samen te gaan werken voor het aanbieden van losse onderdelen voor de Steam Deck.

iFixit heeft van Valve de Steam Deck helemaal uit elkaar mogen halen. In een uitgebreide teardownvideo haalt reparatiebedrijf iFixit de handheld uit elkaar en laat het bedrijf zien hoe je bijvoorbeeld de batterij of de thumbsticks kunt vervangen.

Het is niet de eerste keer dat we binnen in de Steam Deck kunnen kijken. Eerder zette Valve ook al een video online waarin een vroege versie van de handheld uit elkaar wordt gehaald. In deze nieuwe video is de versie van de Steam Deck te zien die consumenten straks krijgen toegestuurd. Deze versie was eerder ook al te zien in teardownvideo's van Linus Tech Tips en Gamers Nexus.

In de video is onder andere te zien dat printplaten een net andere kleur hebben gekregen en dat Valve veel meer labels en tekst heeft aangebracht. Hierdoor moet het voor consumenten makkelijker zijn om reparaties te verrichten aan de Steam Deck. Volgens iFixit is het niet moeilijk om de handheld uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten. Alleen het vervangen van de batterij had makkelijker gekund, aldus het reparatiebedrijf.

Valve en iFixit maken ook bekend dat iFixit de officiële verkoper wordt van vervangbare onderdelen voor de handheld van Valve. De twee bedrijven maken nog niet bekend welke onderdelen je straks kunt nabestellen, maar schrijven dat ze binnenkort meer details zullen delen over de samenwerking.

Op 25 februari begint Valve met de verkoop van de Steam Deck. Iedereen die een handheld heeft gereserveerd kan er dan een bestellen. De eerste handhelds zullen op 28 februari worden verzonden door de fabrikant.