Tobii onderhandelt met Sony over levering oogtracking voor PSVR2

Tobii is in onderhandeling met Sony over het integreren van oogtrackingtechnologie in de aankomende PlayStation VR2-headset. De ontwikkelaar van de trackingtechnologie kan nog geen uitspraken doen over de financiële kant van de potentiële deal.

Tobii maakt in de aankondiging duidelijk dat het techbedrijf nog in onderhandeling is met Sony en noemt daarbij specifiek de oogtrackingtechnologie voor de PlayStation VR2. Sony liet bij de aankondiging van de PlayStation VR2 al weten dat de vr-headset oogtracking zou krijgen, maar gaf nog geen details over de onderliggende software vrij. Wel is al bekend dat de oogtracking gebruikt wordt om een game te besturen en om foveated rendering toe te passen. Bij deze techniek rendert een game de periferie van de gebruiker met een lagere kwaliteit om de werkdruk op een systeem te verminderen.

Het van oorsprong Zweedse bedrijf Tobii is een opzichzelfstaande leverancier van eigen oogtrackingtechnologieën. Het bedrijf ontwikkelde uiteenlopende toepassingen van oogtracking voor onder meer de gezondheidszorg, auto-industrie en gaming. Zo ging Tobii al een samenwerkingen aan met Qualcomm voor het leveren van oogtrackingsoftware en bracht hij een eigen Eye Tracker uit.