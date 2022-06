Valve bevestigt dat Steam Deck geen exclusives krijgt

De Steam Deck-handheld krijgt geen exclusives, bevestigt Valve. Het apparaat moet door spelers en ontwikkelaars als pc worden gezien en daarmee ook alle games kunnen spelen, zegt het bedrijf in een faq.

Valve heeft de faq voor ontwikkelaars bijgewerkt. Daarin schrijft het bedrijf dat het apparaat geen exclusives krijgt. "Dat slaat voor ons nergens op. Het is een pc en zou games moeten afspelen zoals een pc", schrijft de ontwikkelaar. Valve heeft het apparaat altijd in de markt gezet als een handheld-pc, maar had tot nu toe niet eerder bevestigd dat er geen games komen die specifiek daarvoor bedoeld zijn. Eerder gingen daar geruchten over, maar die ontkracht Valve nu met de bijgewerkte faq. Wel is het mogelijk dat sommige games niet compatibel zijn met de console.

In de faq schrijft Valve ook dat de Steam Deck niet bedoeld is om vr-games te spelen, maar dat dat 'technisch wel mogelijk zou moeten zijn'. Ook kunnen ontwikkelaars 8GB aan vram gebruiken voor de gpu, en dat kunnen ze per game veranderen. Op den duur zegt het bedrijf SteamOS als een standalone besturingssysteem uit te willen brengen.