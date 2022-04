Steam vestigt nieuw record met bijna 28 miljoen gelijktijdige gebruikers

Steam heeft afgelopen weekend een recordaantal gelijktijdige gebruikers genoteerd. Tijdens een piek in het nieuwjaarsweekend waren bijna 28 miljoen gebruikers tegelijk ingelogd op het platform. Het vorige record stond op 27,3 miljoen gebruikers.

De piek vond zondagmiddag 2 januari plaats, merkt Reddit-gebruiker Turbostrider27 op. Rond 15.00 uur Nederlandse tijd waren ruim 27,9 miljoen spelers tegelijkertijd ingelogd op het platform, blijkt uit informatie van SteamDB. Dat is volgens SteamDB een nieuw record. Het voorgaande record van 27,3 miljoen gebruikers stamt uit november.

Van de 27,9 miljoen gebruikers, speelden ruim 8,2 miljoen mensen daadwerkelijk een game en ook dat is een nieuw record. Voorheen stond dat record op 8,1 miljoen spelers, schrijft Polygon. SteamDB publiceert niet welke games het meest werden gespeeld op zondagmiddag. Volgens statistieken van Steam zelf is Counter-Strike: Global Offensive op het moment van schrijven de meest gespeelde Steam-game, gevolgd door DOTA 2, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends en GTA V.

SteamDB publiceert wel de meest verkochte games van de afgelopen week. Op nummer 1 staat tactische SWAT-shooter Ready or Not, die sinds zijn Early Access-release op 17 december sterk in populariteit toeneemt. Op nummer twee staat Game Awards-winnaar It Takes Two, gevolgd door Five Nights at Freddy's: Security Breach, de Valve Index-VR-bril en Project Zomboid.