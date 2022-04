Voor gamers lijkt het begin van 2022 een beetje op dat van 2021: er verschijnen weinig games. Dat maakt de weg vrij voor minder bekende titels. Zo prijkt bovenaan de lijst van bestverkochte games die Steam wekelijks vrijgeeft een indiegame, en dat was een jaar geleden precies zo. Toen was het Valheim, dat wekenlang de bestverkochte game zou blijven. Nu prijkt voor de tweede week op rij Ready Or Not bovenaan de lijst. Daarmee houden de overeenkomsten overigens wel op, want Ready Or Not is een heel andere game.

Ready Or Not doet - met opzet - terugdenken aan de Police Quest-serie van lang leden. Ontwikkelaar en uitgever Sierra probeerde in die games zo realistisch mogelijk het werk van een Amerikaans swat-team weer te geven. De serie ging dan ook al snel onder de naam SWAT door het leven. Je ging in de games op pad met een zwaarbewapend politieteam om gevaarlijke situaties onder controle te brengen. Het ging daarbij bijvoorbeeld om gewapende overvallen, gijzelingen en bommeldingen. De laatste game uit de serie is SWAT 4 uit 2005, hoewel daarna nog een paar games voor telefoons en de PSP verschenen. Voor de pc is er echter nooit een echte opvolger uitgebracht, al schurkte Ubisoft met sommige Rainbow Six-games dicht tegen de formule van de laatste SWAT-games aan.

Voor fans van SWAT is er echter goed nieuw. In de laatste weken van 2021 is Ready Or Not verschenen, een game die sterk geïnspireerd is door de oude Sierra-games. Helemaal klaar is de game nog niet; hij is als early access-titel te verkrijgen via Steam. De game is in ieder geval voor iedereen beschikbaar. Althans, voor iedereen die er 36 euro voor over heeft, want zoveel vraagt ontwikkelaar Void Interactive ervoor. Als je dit bedrag neerlegt, krijg je uiteindelijk ook de volledige game zodra hij klaar is. Voor de liefhebbers is er ook nog een digitale Supporter Edition, voor 108 euro. Daarvoor krijg je een extra speelbaar personage dat lid is van het FBI Hostage Rescue Team, de eerste uitbreiding van de game (zodra hij klaar is) en de soundtrack. In de eerste update van de game, die nog deze maand verschijnt, zit bovendien een extra wapen voor eigenaren van de Supporter Edition. De game zou oorspronkelijk worden uitgebracht door Team 17, maar na een meningsverschil over de inhoud is deze uitgever afgehaakt. Void Interactive brengt de game nu zelf op de markt; voorlopig alleen in een Windows-versie, via Steam.

Puur PvE

Ready Or Not is een tactische PvE-shooter waarin je het tegen computergestuurde bad guys opneemt. Dat kan alleen, maar ook in co-op. Je speelt in een team van maximaal vijf agenten. Dat kan met vier andere spelers online, maar je kunt ook solo spelen, waarbij de andere vier agenten ingevuld worden door de computer. Je kunt je collega's dan allerlei opdrachten geven. Dat is ook nodig, want goed samenwerken is essentieel in een game als Ready Or Not.