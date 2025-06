SWAT-achtige shooter Ready or Not komt op 15 juli naar consoles

De firstpersonshooter Ready or Not komt op 15 juli naar consoles. De game verscheen eind 2023 al op Steam en volgt een swatteam in de fictieve stad Los Sueños. Het spel kost vijftig euro en is al te reserveren.

In Ready or Not moeten gamers bijvoorbeeld gebarricadeerde verdachten confronteren, raids uitvoeren, schietpartijen stoppen, een bom ontmantelen en gegijzelden bevrijden. Daarbij krijgen ze meer punten voor arrestaties dan voor kills.

De game verscheen in 2021 al als earlyaccesstitel op Steam, waarna Tweakers er een review over schreef. In 2023 werd de game officieel uitgebracht, maar alleen op pc. Nu maakt maker VOID Interactive met een nieuwe trailer bekend dat het spel ook naar PlayStation 5 en Xbox Series X en S komt.

Wie het spel nu al reserveert, krijgt drie exclusieve bonuswapens: een M32A1 Grenade Launcher, MK-V Pistol en een 590M Shotgun. Daarnaast is er een Deluxe-editie, die naast de standaardgame en de preorderbonussen ook de uitbreidingen Home Invasion en Dark Waters bevat. Daarnaast krijgen gamers de officiële soundtrack. De Deluxe-editie kost zeventig euro.