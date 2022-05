Eerste grote Ready or Not-contentupdate voegt nieuwe maps en wapens toe

Ontwikkelaar VOID Interactive heeft de januari-contentupdate voor Ready or Not uitgebracht. De swat-shooter krijgt onder meer drie nieuwe testmaps en nieuwe wapens. Ook worden enkele bestaande maps uitgebreid en voorzien van nieuwe spelmodi.

De januari-update voor Ready or Not is beschikbaar via Steam en is ongeveer 3GB in omvang. De update voegt onder andere drie 'testmaps' toe: Valley, Fast Food en Penthouse. Die maps zijn volledig speelbaar, maar de ontwikkelaar geeft aan dat ze momenteel nog wel 'zwaar work-in-progress' zijn. Daarbij zijn ook bestaande maps aangepast en voorzien van spelmodi. Zo kunnen gebruikers nu de active shooter-, raid- en hostage rescue-modi spelen op de map Wenderly Hills Hotel. Diezelfde map is uitgebreid met een lobby en een eerste verdieping. 213 Park Homes, ook wel Twisted Nerve, ondersteunt nu de raid-modus. Aan dat speelveld is ook een tweede huis toegevoegd.

Ready or Not krijgt ook nieuwe wapens met de update. Het spel krijgt onder meer een R7 Launcher die peperkogels afvuurt. De game krijgt ook een MK.16, een SLR 47 en nieuwe optics. Eigenaren van de Supporter Edition krijgen een BCM MK1, die volgens de ontwikkelaar geen statistische voordelen biedt ten opzichte van andere, vergelijkbare wapens in het spel.

Verder krijgt Ready or Not AMD Fidelity FX Super Resolution en wordt Vivox-chat geïntegreerd. Qua AI krijgen verdachten nu een hesitation mechanic en zijn de eerste drie kogels die vijanden afvuren minder accuraat. Spelers kunnen nu 'free look' gebruiken om om zich heen te kijken en er is een nieuwe valstrik toegevoegd. VOID Interactive geeft ook aan de prestaties van het spel verbeterd te hebben. Zo moet de game nu ongeveer 2GB minder videogeheugen gebruiken, claimt de ontwikkelaar.

Ready or Not verscheen op 17 december als Early Access-titel op Steam en is sindsdien sterk in populariteit gegroeid. Het betreft een SWAT-achtige first-person-shooter, die zowel alleen als in multiplayer gespeeld kan worden. De januari-update is gratis te downloaden voor mensen die de game al bezitten. De game zelf kost 36 euro. Tweakers publiceerde recent een review van Ready or Not.