Ziggo gaat vanaf 2026 internetdiensten aanbieden op Delta's glasvezelnetwerk

Ziggo gaat vastinternetdiensten aanbieden op Delta's glasvezelnetwerk. Het gaat om ruim 600.000 adressen waar Ziggo geen eigen netwerk heeft. Het is voor het eerst dat Ziggo internetdiensten gaat aanbieden op het netwerk van een concurrerende glasvezelpartij.

De internet- en tv-diensten worden vanaf 2026 aangeboden, meldt VodafoneZiggo. Het gaat om regio's in Twente, Westland, Zeeland, Gouda, Schiedam en Aalsmeer. Ziggo zegt 'tegen die tijd' meer bekend te willen maken over de plannen. Het bedrijf meldt dan ook niet om wat voor abonnementen het gaat.

Het is niet duidelijk of Ziggo de abonnementen gaat aanpassen op de glasvezellijnen. Op glasvezel zijn bijvoorbeeld hogere, symmetrische snelheden mogelijk, wat niet kan op Ziggo's huidige coaxnetwerk. Ziggo heeft wel glasvezelaansluitingen; bij grote nieuwbouwflats en -wijken sluit Ziggo de nieuwe adressen aan op glasvezel, niet op coax. Het bedrijf biedt daarbij echter dezelfde internetabonnementen aan als op het coaxnetwerk. Ziggo's directeur fixed networks zei eerder in een interview met Tweakers dat de 'kans aanwezig is' dat er glasvezelspecifieke abonnementen geïntroduceerd gaan worden als er grotere aantallen glasvezelklanten zijn.

Ziggo spreekt bij het aanbieden van diensten op Delta's glasvezelnetwerk over een 'nieuwe strategie', die onder meer gericht is op betrouwbaar en snel internet in het hele land. Het is niet duidelijk of Ziggo ook op andere glasvezelnetwerken diensten wil gaan aanbieden. Het bedrijf benadrukt te blijven investeren in het eigen netwerk. Zo moet het eind volgend jaar mogelijk worden om 8Gbit/s-diensten te gaan aanbieden.

De ceo van Liberty Global – mede-eigenaar van VodafoneZiggo – gaf eerder aan Nederlandse glasvezelnetwerken te willen overnemen. Daarbij werden geen namen genoemd, maar het zou hierbij onder meer om Delta's glasvezelnetwerk kunnen gaan. In het persbericht van woensdag spreekt VodafoneZiggo hier niet over. Het is dan ook niet duidelijk of dit gelinkt is aan elkaar.