Piek gelijktijdige gebruikers van Steam steeg met 10 miljoen in twee jaar

Steam heeft inmiddels weer een nieuw gebruikersrecord gevestigd; er waren in het afgelopen weekend 28,2 miljoen gelijktijdige gebruikers. Precies twee jaar geleden waren er nog tien miljoen minder gebruikers gelijktijdig online op het gameplatform.

De huidige piek van ruim 28,2 miljoen gelijktijdige spelers is een nieuw record, zo meldt het Twitter-account SteamDB. Het aantal staat ook weergegeven in de database van SteamDB. Het vorige record werd een week geleden gehaald. Toen waren er bijna 28 miljoen spelers en in november vorig jaar zat het aantal op 27,3 miljoen gelijktijdige spelers.

Een analist van het bedrijf Niko Partners, Daniel Ahmad, zegt op Twitter dat deze huidige piek mede het gevolg is van een sterke groei in het jaar 2020 door de impact van het coronavirus. Hij stelt dat het duidelijk is dat deze groei ook in 2021 heeft doorgezet.

In januari 2019, ruim een jaar voor het begin van de coronapandemie, werd een piek van 17,6 miljoen gelijktijdige spelers bereikt. Dat zat in januari 2020 op 18,3 miljoen. Vanaf het begin van de pandemie in maart 2020 zat het op zo'n 24 miljoen. Daarna zakte het aantal flink in, maar vanaf de zomer van 2020 is er sprake van een behoorlijke opmars; in januari vorig jaar was er een piek van 25,4 miljoen en inmiddels is dus een aantal van 28,2 miljoen behaald.

Er verandert ogenschijnlijk weinig in de populairste games op het platform van Valve. Daar staat Counter-Strike: Global Offensive nog altijd bovenaan, gevolgd door Dota 2 en PUBG: Battlegrounds. Apex Legends en Grand Theft Auto maken de top vijf compleet.