Survivalgame Rust is meer dan 12 miljoen keer verkocht

Van de multiplayersurvival-sandboxgame Rust zijn sinds de release in december 2013 meer dan 12 miljoen exemplaren verkocht. Dat aantal betreft waarschijnlijk zowel de verkochte versies voor de pc als de verkochte versies voor de Xbox One en PS4.

Ontwikkelaar Facepunch Studios meldt in een update op Steam dat er inmiddels 12,48 miljoen exemplaren van Rust zijn verkocht. Dat is gebeurd in iets meer dan acht jaar tijd. Tot op heden zijn er 1,11 miljoen dlc-packs voor Rust verkocht. Het bedrijf spreekt over 2021 als een 'exceptioneel jaar in alle opzichten'.

De ontwikkelaar stipt onder meer aan dat de game vorig jaar is geëxplodeerd op Twitch en dat er records werden gebroken op het vlak van de spelersaantallen. De piek voor het aantal gelijktijdige spelers dat online was, ligt op 267.211. Aangezien 245.243 spelers de piek was voor Steam tot nu toe, zal de rest afkomstig zijn van de consoles. De game kwam in het voorjaar van 2021 uit voor de Xbox One en PS4.

Rust heeft nog altijd een actieve spelersbasis en was in het afgelopen jaar populairder dan in alle voorgaande jaren. De piek van 245.243 op Steam was wel een uitschieter. Die werd in januari 2021 behaald en sindsdien zijn er niet meer zoveel gelijktijdige spelers online geweest. In het afgelopen weekend werd een piek van 153.000 gehaald op Steam.

De survivalgame kenmerkt zich door een maandelijkse regelmaat waarop de officiële servers worden teruggezet. Spelers moeten daarna opnieuw beginnen met het opbouwen van een basis, het al dan niet dwarszitten van andere spelers en het bemachtigen van de nodige blauwdrukken voor het maken van wapens.