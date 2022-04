Online survivalgame Rust komt op 21 mei naar Xbox One en PS4

Online survivalgame Rust komt op 21 mei naar de PlayStation 4 en Xbox One. De consoleversie van het spel wordt ontwikkeld door een andere studio en zal een aangepaste doch aan het origineel getrouwe ervaring bieden.

De game zal ook cross-play tussen de Sony- en Microsoft-consoles ondersteunen, maar doordat de game niet geheel hetzelfde is als de pc-versie, wordt die niet meegenomen in de cross-play-ondersteuning. De game zal verder wel de aanpassingen en veranderingen van de Windows-versie meekrijgen, maar ook zijn 'eigen experimenten'.

De consoleversie is in handen van gamestudio Double Eleven. De studio heeft rollen gehad bij de ontwikkeling van Minecraft Dungeons, Prison Architect, Crackdown 3 en meer. De studio werkt sinds 2018 aan deze versie van Rust. Een roadmap van hoe de updates van deze versie eruit gaan zien, moet nog volgen, vertelt de studio in een blogpost over de ontwikkeling.

De consoleversie van Rust werd in 2019 aangekondigd en zou aanvankelijk in 2020 uitkomen, maar door de coronapandemie en het feit dat het hele ontwikkelteam daardoor vanuit huis moest werken, liep de game vertraging op.