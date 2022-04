Apple dicht zeroday in iOS met beveiligingsupdate 14.4.2

Apple heeft vrijdag update 14.4.2 uitgebracht voor iOS die een kwetsbaarheid dicht in WebKit. De kwetsbaarheid is aangetroffen in iOS en iPadOS. Het is de tweede beveiligingsupdate voor iOS deze maand.

De kwetsbaarheid CVE-2021-1879 is ontdekt door Clement Lecigne en Billy Leonard van de Google Threat Analysis Group. Volgens Apple werd de kwetsbaarheid actief misbruikt.

Het gaat om een lek in WebKit en hierdoor was 'cross-site scripting' mogelijk. Verder wil Apple nog niets zeggen over het beveiligingslek totdat het zijn eigen onderzoek heeft afgerond.

De update is beschikbaar voor iPhone 6s of nieuwer, alle iPad Pro-modellen, iPad Air 2 en nieuwer, iPads van de vijfde generatie of nieuwer, iPad Mini 4 of nieuwer en de iPod Touch van de zevende generatie.

Ook Apple-apparaten die nog iOS 12 hebben, krijgen de beveiligingsupdate. Update 12.5.2 is te downloaden voor iPhone 6, iPhone 5s, iPad Mini 3, de eerste generatie iPad Air en de zesde generatie iPod Touch.

Eerder deze maand bracht Apple ook al een update uit voor iOS. Update 14.4.1 dichtte een lek in webbrowser Safari. Apple gaf verder geen details over de beveiligingsupdate.