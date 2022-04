Google bevestigt dat Android-apps crashen door probleem System WebView

Google heeft bevestigd dat een probleem met crashende apps te wijten is aan een update van System WebView, een toepassing in Android die apps gebruiken om webcontent te laten zien. Onder meer Gmail gebruikt die toepassing.

System WebView in de Play Store

Een fix komt eraan, zegt Google tegen The Verge. Het is onduidelijk wanneer de fix precies zal komen. Op de pagina voor Google Workspaces bevestigt Google dat in elk geval Gmail is getroffen en raadt het bedrijf aan om via de browser de desktopversie van Gmail te benaderen. Samsung zegt dat het deïnstalleren van updates van System WebView kan helpen.

De crashes komen door een update voor System WebView die op 22 maart in de Play Store is verschenen en die op veel telefoons automatisch is geïnstalleerd. System WebView is een in-app browser die voor veel apps een frame voor webcontent verzorgt. De update van 22 maart was bedoeld voor 'prestatieverbeteringen en bugfixes', aldus de listing in de Play Store.

Er kunnen problemen optreden met veel soorten apps. Gebruikers melden problemen met onder meer de ING-app, maar AlleStoringen laat ook problemen met de Rabobank-app zien. Het is nog onbekend wanneer het probleem zal zijn opgelost.

Update, 7:48: Google meldt op zijn statuspagina dat het probleem is opgelost. WebView heeft een update gehad naar versie 89.0.4389.105 en die lijkt het probleem te hebben opgelost, meldt tweaker PeacekeeperNL.