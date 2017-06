Google voegt Safe Browsing toe aan in-app-browser op Android

Google heeft aangekondigd dat het de Safe Browsing-functie uitbreidt naar de in-app-browser op Android 5.0 en hoger. Daarmee moeten gebruikers ook een waarschuwing te zien krijgen voor mogelijk schadelijke webpagina's die binnen een app worden weergegeven.

In zijn aankondiging schrijft Google dat het de functie naar WebView uitbreidt. Dat is het onderdeel van Android dat webpagina's binnen apps weergeeft. Tot nu toe zat Safe Browsing op het mobiele besturingssysteem alleen in de Chrome-browser. Die wordt echter niet opgestart als er binnen een app webcontent wordt bekeken. De functie controleert of een opgeroepen url voorkomt in database voor malware en phishing-pagina's.

Daarnaast introduceert Google aanvullende bescherming voor WebView door de render engine op te delen in losse processen. Daardoor moet de hostapplicatie veiliger en stabieler worden. Bovendien is er een sandbox aan het renderproces toegevoegd, waardoor het slechts toegang heeft tot een beperkt aantal bronnen op het systeem. Deze wijzigingen komen beschikbaar in de nieuwe versie van het besturingssysteem, Android O. Daarmee wordt WebView voorzien van soortgelijke eigenschappen als de Chrome-browser, aldus Google.