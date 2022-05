Google komt met Entertainment Space met games en video's voor Android-tablets

Google heeft een nieuwe Entertainment Spaces-functie voor Android-tablets aangekondigd. Dit wordt een overzicht met games, video's en e-books. De functie komt later dit jaar beschikbaar voor tablets van Lenovo, Sharp en andere bedrijven.

De Entertainment Space-feed is onderverdeeld in drie categorieën voor mediaconsumptie: 'kijken', 'games', en 'lezen'. Het overzicht bevindt zich aan de linkerkant van het Android-homescreen, waar normaal gesproken de Discover-feed wordt getoond. De Entertainment Space is volgens Google een 'gepersonaliseerde thuisbasis voor alle favoriete films, programma's, video's, games en boeken' van gebruikers.

Het overzicht kan bijvoorbeeld video's van diensten als YouTube, Twitch of andere diensten tonen, naast aanbevolen games en andere content uit de Google Play Store. De feed kan ook content van abonnementsdiensten als Netflix tonen, mits gebruikers bij die diensten zijn ingelogd op hun Android-tablets. Via de instellingen kunnen gebruikers ervoor kiezen om content of apps van bepaalde diensten te blokkeren.

Googles Entertainment Space-overzicht komt vanaf deze maand beschikbaar voor tablets van de Amerikaanse retailer Walmart, meldt Google. Later wordt de functie uitgerold voor Android-tablets van andere fabrikanten, maar Google noemt nog geen concretere releaseperiode. Gebruikers van Lenovo- of Sharp-tablets kunnen dit jaar nog een update verwachten die de functie toevoegt. Het is nog niet bekend voor welke tablets van andere fabrikanten de functie beschikbaar komt.