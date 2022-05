Google laat Nest Hub met Fuchsia OS keuren

Google heeft een variant van de Nest Hub uit 2018 laten keuren met Fuchsia OS. Het apparaat uit 2018 draait normaal gesproken op een aangepaste versie van de Cast-software, zoals die ook op oudere versies van Chromecasts staat.

De keuring van Bluetooth SIG vermeldt bij softwareversie Fuchsia 1.0, terwijl Google bij de website van het product een link heeft gegeven naar de bluetooth-pagina van Fuchsia. Het gaat misschien om een apparaat voor ontwikkelaars, gokt 9to5Google. De Nest Hub is een slimme speaker met scherm en draait op Cast-software.

De timing valt op, want over twee weken begint Google I/O. Dat is de online conferentie voor ontwikkelaars van de zoekgigant. Daarop laat Google veelal nieuwe software en mogelijkheden voor ontwikkelaars zien en een aankondiging van Fuchsia zou in het programma kunnen passen. De Nest Hub draaide als prototype voor de release ook al op Fuchsia.

Google heeft Fuchsia vijf jaar in ontwikkeling. Voorheen meldde het bedrijf dat het om een project ging om nieuwe ideeën en technieken voor een besturingssysteem uit te proberen. Het doel is nu om een general-purpose opensource-OS te ontwikkelen dat gericht is op beveiliging, updaten en prestaties. Fuchsia is niet ontwikkeld rond de Linux-kernel, maar op basis van Googles eigen Zircon-kernel.

De keuring is voor de eerste generatie Nest Hub, die in 2018 als Google Home Hub verscheen. De tweede generatie komt dit voorjaar uit en Tweakers plaatste dinsdag een review van het apparaat.