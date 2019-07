Google zet ontwikkelaarssite voor Fuchsia OS online

Google heeft een website online gezet met daarop documentatie voor ontwikkelaars over besturingssysteem Fuchsia. Het bedrijf geeft niet aan waarom de site over het besturingssysteem nu verschijnt, terwijl dat al jaren in ontwikkeling is.

Op Fuchsia.dev staat informatie over het ontwikkelen van Fuchsia, en over software die draait op het besturingssysteem. Daarnaast kunnen ontwikkelaars er terecht voor informatie hoe ze het opensourcebesturingssysteem moeten installeren en staan er details over de Zircon-kernel en -core.

De naam Google komt nauwelijks voor op de site. Het bedrijf meldt ook niet waarom het de ontwikkelaarssite nu is gestart. Fuchsia is al jaren in ontwikkeling en in het verleden werd het in geruchten beschouwd als een soort kruising tussen Android en Chrome OS.

In mei bevestigde Google voor het eerst officieel aan Fuchsia te werken maar het zou niet om een besturingssysteem specifiek voor smartphones of computers gaan. In plaats daarvan moet het een OS worden voor een veelheid van apparaten. Google zou het ook vooral gebruiken om ideeën en technieken uit te proberen. Fuchsia draait niet op Linux, maar op de door Google ontwikkelde Zircon-kernel.