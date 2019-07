Samsung brengt Galaxy A80 met roterende camera voor 649 euro uit

Samsung brengt de Galaxy A80 met roterende camera voor 649 euro op de markt. Dat is meer dan een maand later dan de oorspronkelijke planning was. Met de release is Samsungs A-lijn voor het midden- en instapsegment voorlopig compleet.

De Samsung Galaxy A80 komt in de Benelux verkrijgbaar in het goud, wit en zwart. Samsung kondigde het toestel begin april aan en liet toen weten dat de A80 eind mei zou verschijnen. Dat is dus begin juli geworden. Samsung noemt geen officiële datum anders dan 'begin juli', maar in verschillende winkels is de telefoon inmiddels al verkrijgbaar. De Galaxy A80 voert Samsungs A-lijn van mainstream- en instapsmartphones aan.

De opvallendste eigenschap is de camera. De cameramodule is naar voren of naar achteren te richten, afhankelijk van de keuze of de camera-app op de front- of rear-stand staat. Hierdoor is er geen inkeping of gat in het scherm. De module bevat drie camera's: er is een 48-megapixelcamera met diafragma van f/2.0, een groothoekcamera van 8 megapixel met diafragma van f/2.2 en een 3d-dieptesensor.

Het 6,7"-scherm heeft een amoledpaneel met een resolutie van 1080x2400 pixels. De vingerafdrukscanner is in het scherm geïntegreerd. De processor is een Qualcomm Snapdragon 730-octacore, er is 8GB ram en het toestel heeft 128GB opslag dat niet uit te breiden is met micro-sd-kaarten. De accucapaciteit bedraagt 3700mAh, het toestel heeft monogeluid en er is geen 3,5mm-poort.

Tweakers publiceerde in april de preview Samsung Galaxy A80 - Verdraaid vernuftig, maar tegen welke prijs?