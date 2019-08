Samsung-website toont komst van Galaxy A91 en A90 5G

Op de Hongaarse Samsung-website staan verwijzingen naar de Galaxy A91 en de A90 5G. Samsung heeft die smartphones nog niet aangekondigd. Mogelijk gaat het om de topmodellen in de A-serie voor 2020.

De productnamen worden genoemd op een Hongaarse pagina over de 45W-lader die bij de Galaxy Note 10+ wordt geleverd. De Galaxy A91 en A90 5G zijn compatibel met die snellader, maar alleen de A91 kan daadwerkelijk met 45W worden opgeladen. Bij de A90 5G is dat maximaal 25W.

Er gaan al langer geruchten over de komst van Galaxy A90-toestellen. Zo tweette @OnLeaks in juni al de vermeende specificaties van de SM-A908 en de SM-0905. Dat zijn de codenamen van respectievelijk de Galaxy A90 5G en de A91. Beide toestellen zouden een 6,7"-scherm krijgen met een vingerafdrukscanner achter het paneel. Volgens XDA Developers heeft de A90 5G een druppelvormige inkeping en zit de frontcamera van de A91 in een gat, net als bij de S10-toestellen.

Volgens de geruchten draaien de A90-toestellen op een Snapdragon 855-soc. Of er ook Europese modellen met Exynos-soc komen is niet duidelijk. De smartphones hebben drie camera's aan de achterkant, de primaire camera is een 48-megapixelexemplaar.

De A90 5G zou in ieder geval voor de Chinese markt bedoeld zijn. Bij gebrek aan 5g-netwerken in Nederland en België is het onwaarschijnlijk dat het toestel hier op de markt komt. Het lijkt erop dat de A91 de positie als topmodel van de A-serie overneemt van de A80 die in juli uitkwam. Dat toestel heeft een roterende camera, maar die constructie lijkt niet in dit model te zitten.