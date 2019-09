Samsung brengt Galaxy Note 10-camerafuncties naar Galaxy S10

Samsung brengt een update uit voor de Galaxy S10 waarmee de telefoon een aantal camerafeatures krijgt die al op de Note 10 zitten. Het gaat onder andere om functies om video's te stabiliseren of foto's te verbeteren, en AR Doodle.

Met de update krijgen gebruikers van de Galaxy-toestellen onder andere de Super Steady-modus. Daarmee wordt het beeld gestabiliseerd tijdens het filmen. Ook Live Focus wordt naar de S10 gebracht. Dat is een functie om de achtergrond van beelden vager of scherper te maken. De functie werkt voor zowel foto's als video's. De telefoons krijgen daarnaast een nachtmodus voor de frontcamera.

Naast de camerafuncties zitten er ook wat andere vernieuwingen in de update. Zo krijgen S10-bezitters straks ook de mogelijkheid zichzelf in 3d te tekenen met AR Doodle. Interessanter is de toevoeging van DeX voor pc, waarmee gebruikers hun telefooninterface op Windows of macOS kunnen zien. Zo kunnen ze bestanden naar de telefoon slepen of op berichten reageren, en zelfs apps op de desktop gebruiken.

Samsung verspreidt de nieuwe functies samen met de Android-securitypatch van september naar de telefoons. De software-update wordt uitgebracht voor alle Galaxy S10-toestellen. Het gaat daarbij zowel om de standaard S10 als de Galaxy S10e en Galaxy S10+. Inmiddels is de uitrol van de firmware-update begonnen in Duitsland en Zwitserland. Wanneer andere landen aan de beurt zijn is nog niet bekend.