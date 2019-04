Samsung Galaxy A80

Samsung heeft de Galaxy J-serie begraven en breidt de A-serie verder uit. Er zijn zes A-toestellen aangekondigd, die in adviesprijs variëren van 150 tot 649 euro. De duurste van het stel is de Galaxy A80 en met een flinke marge, want de eerste eronder is de A70, met een adviesprijs van 399 euro. We mochten in Amsterdam alvast kijken naar de A80 en hem ook even vasthouden.

Met recht 'even', want de previewsamples van de Galaxy A80 die voor het evenement waren bestemd, lagen nog bij de douane. Daardoor moesten alle aanwezige journalisten het samen doen met één vroeg preproductie-exemplaar en hadden we dus weinig tijd. Toch hebben we geprobeerd zoveel mogelijk te ontdekken aan deze nieuwe smartphone, want het is een bijzondere. Het toestel heeft namelijk een roterend camerasysteem. Wat, hoe en waarom lees je in deze preview.

De draaicamera van de Galaxy A80 lijkt in sommige opzichten op de uitschuifcamera van de Oppo Find X. Ook bij de A80 komt een deel van de telefoon naar boven; het deel waar de camera in zit. Bij de A80 draait het camerasysteem zelf echter ook. Het gaat om het met metaal omlijste deel met daarin ook de ledflitser. De as zit horizontaal in dit rechthoekige deel met de afgeronde zijkanten.

De cameraset-up die normaal gesproken aan de achterkant zit, wijst dan dus naar voren. Dat heeft als voordeel dat er geen aparte frontcamera nodig is. Aangezien de frontcamera meestal de zwakke broeder onder de smartphonecamera's is, kan dat fijn zijn voor selfieliefhebbers. Als we zelf eens een selfie wilden maken, hebben we ook vaak de camera achterop gebruikt, zeker in tijden dat frontcamera's nog erg slecht waren.

Toch is niet de camerakwaliteit, maar het scherm de hoofdreden om dit systeem te gebruiken. Doordat er geen frontcamera nodig is, wordt ook een gat of inkeping in het scherm overbodig en dat is de natte droom van hedendaagse smartphonefabrikanten. Het scherm op de Galaxy A80 is dan ook prachtig om te zien. Het gebrek aan een gat of hap in het scherm is daar een onderdeel van, maar ook de oledtechnologie helpt daarbij. Verder is hij enorm groot met 6,7 inch, dus als je een liefhebber van grote schermen bent, is dit het Samsung-toestel waarop je misschien wel hebt zitten wachten. Ten opzichte van de S10-toestellen moet de A80 het wel stellen zonder hdr10-ondersteuning en kan het scherm minder fel. Het scherm is trouwens net als bij de Galaxy S10e niet gebogen.

De Galaxy A80 is bepaald geen kleintje, wat logisch is met zo’n groot scherm. Hij is nog langer dan de Note 9 en de S10+, en slank is hij met 9,3mm evenmin. Hij is even dik als de Motorola Moto G7 Power en dat toestel is dikker om een grotere accucapaciteit mogelijk te maken. De A80 is wellicht vooral dikker om het mechanisme te huisvesten, want de 3700mAh-accu is niet absurd groot voor deze schermgrootte. Toch voelt de Galaxy A80 niet overdreven dik of zwaar aan, al is dat waarschijnlijk een ander verhaal als hij in je broekzak zit. Als je het toestel probeert te buigen, geeft het niet veel mee, maar we hebben dat bij het schuifmechanisme nog niet uitgebreid gedaan, bij gebrek aan reserve-exemplaren.

De dikte daargelaten, is de rest van de afmetingen nu eenmaal het gevolg van een 6,7"-scherm. Een smartphone kopen met zo'n enorm scherm is een keuze en Samsung had de behuizing niet veel kleiner kunnen maken. De bezels zijn namelijk smal. Ze zijn ongeveer gelijk aan die van de Galaxy S10e, maar in verhouding tot de schermgrootte natuurlijk wat kleiner dan bij dat toestel.

Relatieve schermgrootte Bezels hoog Bezels breed Schermverhouding Pixeldichtheid 85,76% 10mm 6,7mm 20:9 393

De nadelen

Een hap uit je scherm is natuurlijk niet ideaal, maar de vraag is tegen welke prijs hij achterwege kan blijven. Die vraag kunnen we grotendeels pas in de review beantwoorden. Zo hebben we nog geen goed beeld van de camerakwaliteit en zou die best lager kunnen zijn dan we hopen, omdat er minder ruimte is voor de camerahardware. Dat leek bij de Oppo Find X immers ook het geval.

Ook is het de vraag hoe kwetsbaar het roterende systeem is. We hebben wat zitten pielen aan het systeem en zijn niet overtuigd van de stevigheid ervan. Als je de A80 op tafel legt en de frontcamera activeert, waardoor het systeem uitschuift en gaat draaien, blijft de camera op de helft hangen. Dat kwam bij onze sessie goed, na het in- en weer uitklappen, maar het zou toch jammer zijn als hij opeens niet meer goed reset. Bovendien lijkt er ten opzichte van de Find X een extra motortje aanwezig te zijn om het camerasysteem te draaien. Het is namelijk geen mechanisme met een veer en je lijkt een extra motortje te horen als je de frontcamera activeert. Waar we ons de meeste zorgen over maken, is dat er zand in het mechanisme komt. Je zult dit systeem heel schoon moeten houden om een goede werking te garanderen.

De Galaxy A80 heeft in tegenstelling tot de grotere S10-broers dan ook geen ip-classificatie. Wat hij verder mist ten opzichte van die duurdere toestellen, is draadloos laden, maar je kunt de 3700mAh-accu van de A80 wel sneller opladen dan die van de S10-toestellen, namelijk met 25 watt. Daarnaast past er geen micro-sd-kaart in het toestel, als je aan 128GB opslaggeheugen niet genoeg blijkt te hebben.

Camera

We hoorden ook al van Samsung dat de sensor kleiner is dan bij de S10-serie en dat hij minder goede foto's maakt. Ook heeft het camerasysteem geen optische stabilisatie en dat helpt vaak niet voor de camerakwaliteit, zeker als er minder licht beschikbaar is. De cameraset-up is wat functionaliteit betreft vergelijkbaar met die van de S10e, want hij heeft naast de primaire camera een groothoekcamera, maar geen camera met telelens. De derde camera heeft een time-of-flightsensor. De primaire sensor heeft maar liefst 48 megapixels, hoewel hij standaard gewoon foto's schiet met 4032x3024 pixels. De groothoekcamera heeft een beeldhoek van 123 graden en dat is aanzienlijk. Jammer genoeg kun je deze niet gebruiken als de camera's naar voren gericht zijn. De reden daarvoor is vermoedelijk dat hij geen autofocus heeft en het focuspunt dus te ver weg ligt om selfies scherp te krijgen.

We hebben een foto gemaakt met beide bruikbare lenzen en de resultaten zie je hierboven. Natuurlijk kunnen we na het maken van een paar foto's weinig zeggen over de camerakwaliteit, maar we hebben wel de indruk dat de Galaxy S10 in deze situatie meer detail kan genereren, wat niet verrassend is.

De Galaxy A80 kan dankzij de tof-camera diepte zien en kan niet alleen kunstmatige achtergrondonscherpte genereren bij foto’s, maar ook bij video’s. Dat is een functie die we eerder op Huawei-toestellen zagen en de A80 is het eerste Samsung-toestel dat het heeft. De zogeheten Super Steady-feature is na de S10-serie ook bij de Galaxy A80 ingebouwd. Het houdt in dat video's beter worden gestabiliseerd door digitaal te croppen en zo ongewenste bewegingen te compenseren. Ook zou de beeldherkenning die met de Snapdragon 730 mogelijk wordt, hierbij een rol spelen.

Verschillen met de S10-serie

De Galaxy A80 draait op een Qualcomm SM7150-soc. Dat is in principe de Snapdragon 730-soc, die een kloksnelheid van 2,2GHz heeft voor twee krachtige en 1,7GHz voor zes minder krachtige cores. Het zou een capabele soc moeten zijn, die tot de hoge middenklasse behoort, maar de snelheid van het toestel viel ons wat tegen. Zo was de optische vingerafdrukscanner achter het scherm minder snel dan we hadden gehoopt, vertraagde de camera soms wat en ging het wisselen tussen apps beduidend langzamer dan op een Galaxy S10. Het toestel dat we hebben vastgehad, is echter een vroeg preproductiemodel volgens Samsung en de software is zeker nog niet defintief. De snelheid die wij hebben ervaren, kan door softwareoptimalisatie zeker nog verbeteren, dus we onthouden ons van een oordeel hierover.

Wat verder opviel, is dat er geen luidspreker boven het scherm zit. Als je telefoneert met de A80, vormen de vibraties van het scherm het geluid dat je oor binnengaat. De Galaxy A80 heeft dan ook monogeluid bij het afspelen van media. Ook verrassend is dat er geen 3,5mm-poort op het toestel zit, zeker omdat de S10-serie deze wel heeft.

Tot slot

De Galaxy A80 is een bijzondere paradijsvogel, maar we zijn bang dat hij in de praktijk ook wat kwetsbaar is. Natuurlijk kunnen we na een korte hands-on niet zeggen hoe fragiel het systeem is, maar feit is dat systemen met dergelijke bewegende onderdeeltjes en motortjes stuk kunnen. Het aloude gezegde 'als het er niet op zit, kan het ook niet stuk', gaat hier dus op. Bovendien maakt het systeem het toestel extra gevoelig voor vuil en water.

Ook zit het toestel wat prijs betreft dicht bij de Galaxy S10e, hoewel de A80 zijn bestaansrecht natuurlijk aan het enorme scherm ontleent. Wie dat niet fijn vindt, koopt hem niet. In die zin zit hij dus niet echt in de weg van de S-serie, maar er zijn natuurlijk wel andere toestellen met grote oledschermen in deze prijsregio, zoals die van OnePlus.

Het is interessant en ook fijn om te zien dat Samsung flink innoveert, eerst al met de Galaxy Fold en nu met de Galaxy A80. We zullen het toestel dan ook met liefde reviewen om erachter te komen of het vooral leuk is voor het imago van Samsung of daadwerkelijk praktisch in gebruik.