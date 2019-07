Video toont werking draaiende pop-upcamera Samsung Galaxy A80

Er is een video verschenen van hoe de motor werkt die de draaiende pop-upcamera van de Samsung Galaxy A80-smartphone aandrijft. Beide bewegingen komen kennelijk door een en dezelfde motor.

De motor duwt eerst de module met de camera's van de Galaxy A80 uit de behuizing en kan dan verder duwen om de camera's om te draaien voor het maken van zelfportretten, schrijft GSMArena op basis van een post van een engineer op Weibo. Daarmee is het mechanisme niet heel anders dan dat van telefoons met een reguliere pop-upcamera zoals die wel meer verschijnen afgelopen tijd.

De video toont ook dat het systeem zo is gebouwd dat het systeem aan beide kanten kan drukken om de camera te laten draaien. Dat zorgt ervoor dat het systeem ook nog werkt als de telefoon de druk maar aan een van beide kanten kan uitoefenen vanwege een hardwaredefect. Dat moet het systeem vermoedelijk minder gevoelig maken voor storingen.

Samsung bracht de Galaxy A80 deze week uit. De duurste telefoon in de Galaxy A-serie wil zich onderscheiden door dankzij de roterende camera geen inkeping of gat in het scherm te hebben. Bovendien kunnen gebruikers selfies maken met dezelfde camera's als die in gebruik zijn voor het maken van andere foto's.

Het systeem van roterende camera's is ook te vinden op de Zenfone 6 van Asus, al is die implementatie anders. De Zenfone 6 heeft een roterend camerasysteem dat behalve in- en uitgeklapt op elke positie ertussenin kan staan. Daardoor is het mogelijk de telefoon zelf panoramafoto's te laten maken zonder dat de gebruiker de telefoon hoeft te bewegen. Ook kan de software een object of persoon volgen die normaalgesproken uit het frame zou lopen. De Zenfone 6 komt niet in Nederland uit vanwege een verloren octrooizaak tegen Philips.