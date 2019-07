Tweakers Podcast #67 - Smartphones op de fiets, autoringtones en Jony Ive

Vanaf deze week is het verboden: je smartphone vasthouden op de fiets. Of je camera. Of een ander stuk elektronica. Wie dat doet, kan een boete van 95 euro krijgen. Is dat een goede zaak? Is het noodzakelijk? En waar zitten de mazen in deze nieuwe wet?

Die mazen zijn er namelijk, zo blijkt als we verder op deze wetgeving ingaan. Ook met deze nieuwe wet kun je nog prima appen op de fiets, Google Maps gebruiken of om een andere reden je telefoon bedienen. Je moet het alleen op een andere manier benaderen. De meningen over het nut en de noodzaak van deze nieuwe wet blijken sterk verdeeld, ook bij ons aan tafel.

Verder hebben we het over Jurians nieuwe sportschool, waar pasjes de deur uit zijn en alles met vingerafdrukscanners werkt. Afgezien van soms zweterige vingers lijkt dat heel handig, maar hoe veilig, en daarmee wenselijk, is het om in dit soort situaties je vingerafdruk af te staan? Wout heeft het in deze aflevering over zijn recentste aankoop, die voortkwam uit een Indiegogo-campagne van een half jaar geleden, maar die hij eigenlijk niet meer nodig heeft. Daarmee heeft hij direct geleerd dat je bij crowdfunding nooit moet gaan voor producten die je snel wil hebben.

Arnoud draagt deze week het onderwerp geluidloze elektrische auto's aan, die als gevolg van een nieuwe wet bij lage snelheid kunstmatig geluid moeten gaan maken. Dit om te voorkomen dat verkeersdeelnemers door een naderende auto worden verrast. Is dit het begin van 'autoringtones'? Jurian heeft er alvast eentje in gedachten.

Tot slot hebben we het over het vertrek van Jony Ive als design-topman bij Apple, want daar was in de laatste week veel om te doen. Niet alleen over zijn vertrek, maar ook over de redenen erachter bleek uit een artikel in een Amerikaanse krant, dat vervolgens door Tim Cook flink werd bekritiseerd. We hebben het over wat dit kan betekenen voor het ontwerp van Apple-producten in de toekomst en we kunnen het niet laten om even terug te blikken op onze favoriete Jony Ive-designs uit Apples verleden.

00:20 Opening

01:27 Vingerafdrukscanners in de sportschool

08:33 Elektrische auto's gaan 'vroem vroem' doen

14:11 Crowdfunding betekent soms lang wachten

19:08 Appen op de fiets mag niet meer, of wel?

37:59 Jony Ive gaat weg bij Apple

51:38 Sneakpeek

