Expositie in Rotterdam draait om bekende computervirussen

In Het Nieuwe Instituut in het centrum van Rotterdam is van 5 juli tot en met 10 november de expositie Malware te zien waarin bekende en beruchte computervirussen en malware centraal staan. Onder andere komen het Melissa- en het Anna Kournikova-virus aan bod.

De tentoonstelling Malware is samengesteld door Bas van de Poel en Marina Otero Verzier. Ze gebruikten emulatiesoftware, archiefmateriaal en artistieke interpretaties om schadelijke software te verbeelden. Onder andere zijn de samenstellers geïnspireerd door 'de paradox van de ‘schoonheid’ en complexiteit van dit soort technologie': hoe slimmer het ontwerp van een virus in elkaar zit, des te schadelijker zijn de mogelijke gevolgen.

Werken bij de tentoonstelling zijn onder andere gebaseerd op het Brain-virus uit de jaren tachtig en de bekende malware Melissa, Iloveyou en Anna Kournikova van rond de eeuwwisseling. Het Anna Kournikova-virus was ontwikkeld door een Nederlander met een Visual Basic Worm Generator. Het probeerde slachtoffers te verleiden een bestand te openen met een afbeelding van de Russische tennisster Anna Kournikova. In werkelijke opende vervolgens Visual Basic Script dat het virus verder verspreidde via de contactenlijst van Microsoft Outlook.

Virussen die aan bod komen bij de expositie Malware: