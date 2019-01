Googles Fuchsia-besturingssysteem gaat Android-apps draaien

Het Fuchsia-OS waar Google aan werkt zal Android-apps kunnen draaien. Dat blijkt uit veranderingen bij het Android Open Source Project. Fuchsia zal een speciale versie van Android Runtime draaien voor de ondersteuning.

9to5Google vond al eerder aanwijzingen bij het Android Open Source Project die naar Fuchsia verwezen, maar bij een recent readme-bestand is te lezen dat er gewerkt wordt aan een versie van ART, oftewel Android Runtime, voor Fuchsia. De versie zal te installeren zijn via een far-bestand, het equivalent van een apk-bestand op Android.

Fuchsia is een besturingssysteem waar Google aan werkt en dat niet op Linux gebaseerd is maar op een door Google ontwikkelde micro-kernel met de naam Zirkon. Het bestaan van Fuchsia werd in 2016 bekend en sindsdien is de werking op meerdere apparaten gedemonstreerd. Het lijkt erop dat Fuchsia op een groot aantal verschillende apparaten moet kunnen draaien, van embedded systemen tot smartphones, tablets en pc's. Niet duidelijk is of Google met het OS Android en/of Chrome OS wil vervangen of dat deze naast de bestaande software moet uitkomen.