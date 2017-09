Google verandert naam van microkernel Fuchsia OS in Zircon

Google heeft de naam van de microkernel voor zijn nieuwe mobiele besturingssysteem Fuchsia gewijzigd. De nieuwe naam is Zircon; eerder was dat Magenta. Fuchsia wordt van de grond af aan opgebouwd en is in tegenstelling tot Android niet gebaseerd op Linux.

De naam van het besturingssysteem zelf is niet veranderd, maar Phoronix merkte op dat de naam van de microkernel waarop Fuchsia OS is gebaseerd, is aangepast. Dat blijkt uit een bericht op Github. Ook heeft Google een pagina online gezet met code en documentatie over Zircon.

Voor de naamswijziging stond Zircon bekend als Magenta. Het is de microkernel die door Google is gemaakt als basis voor het nieuwe mobiele besturingssysteem met de codenaam Fuchsia. De kernel is vanaf de grond aan door Google ontworpen en niet gebaseerd op een bestaand systeem.

In mei verscheen een installatiebestand voor Android-smartphones, waarmee gebruikers de interface van Fuchsia kunnen uitproberen. Het ging om een statische mock-up en geen volledig werkende app. Het zou echter kunnen aantonen welke richting Google op wil gaan met de interface van het nieuwe besturingssysteem.

Vorig jaar bleek dat Google werkt aan een nieuw mobiel besturingssysteem. Concrete plannen over Fuchsia heeft het bedrijf zelf nooit bekendgemaakt. Mogelijk moet het op den duur Android opvolgen. Waarschijnlijk duurt het nog jaren voordat het besturingssysteem klaar is.