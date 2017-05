Door Arnoud Wokke, dinsdag 9 mei 2017 07:27, 38 reacties • Feedback

Er is een installatiebestand verschenen waarmee gebruikers van Android-smartphones de interface kunnen uitproberen van Fuchsia, het besturingssysteem voor smartphones waaraan Google werkt naast Android en dat mogelijk Android moet opvolgen.

De eerste informatie over Fuchsia kwam vorig jaar online, maar bevatte toen geen interface. De site Hotfix ontdekte dat Fuchsia met Armadillo inmiddels een interface heeft en die kunnen gebruikers uitproberen door een regulier apk-bestand te installeren dat Hotfix online heeft gezet op basis van de code van Google.

De interface is een statische mockup en geen volledig werkende app. De avatar in het midden onthult een menu met toggles, terwijl aan de bovenkant een taakwisselaar te zien is met vensters, die gebruikers zelf kunnen rangschikken en in grootte kunnen veranderen. Onderaan staat een balk van Google waar gebruikers opdrachten in kunnen zetten, met daaronder suggesties.

Armadillo toont welke richting Google op denkt voor een interface van een modern mobiel besturingssysteem. Het draait daarmee niet om apps in een hoofdmenu of op een homescreen, maar kaarten van openstaande taken en suggesties van Google.

Volgens Ars Technica draait Fuchsia niet op een Linux-kernel maar op een door Google geschreven microkernel Magenta. Het zou bovendien meer dan Android gericht zijn op goede prestaties met hoge framerates. Dat komt mede door het gebruik van Googles Javascript-variant Dart in de cross-platform Flutter SDK.

De site gokt dat het nog tot 2020 kan duren voor Google producten gaat aankondigen op basis van Fuchsia. Omdat de zoekgigant nog nooit openlijk heeft gesproken over Fuchsia, blijft het onduidelijk wat de plannen zijn. Met een nieuw mobiel besturingssysteem kan Google huidige problemen van Android oplossen, zoals gebrekkige updates van apparaten.

De eerste kans voor Google om te spreken over Fuchsia volgt komende week, als de zoekgigant bij zijn hoofdkantoor ontwikkelaarsconferentie I/O houdt. Die begint volgende week woensdag.