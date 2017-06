Door Arnoud Wokke, dinsdag 6 juni 2017 13:37, 6 reacties • Feedback

Google zou gestopt zijn met de ontwikkeling van het besturingssysteem dat een samensmelting moest worden van Android en Chrome OS. Ook apparaten die zouden werken met 'Andromeda' zouden zijn geannuleerd, waaronder een 7"-tablet van Huawei.

Een redacteur van 9to5Google, Stephen Hall, meldt op Twitter dat hij van twee verschillende bronnen heeft gehoord dat Andromeda in de ijskast is gezet. Het werk dat teams van Google hebben gedaan, zal de zoekgigant gebruiken voor andere en soortgelijke projecten.

De geruchten over Andromeda deden vorig najaar de ronde, nadat laptops met Chrome OS de mogelijkheid kregen om Android-apps te draaien en apps te installeren uit de Play Store. Dat was eerder niet mogelijk. Er was ook sprake van een laptop met Andromeda. Volgens Hall is het mogelijk dat de laptop uit zal komen met Chrome OS.

Daarnaast lijkt het erop dat Google meer aandacht zal hebben voor Fuchsia, een mobiel besturingssysteem waarvan de interface sinds kort uit te proberen is. Het Amerikaanse bedrijf heeft nog nooit openbaar gesproken over wat de bedoeling is met Fuchia.