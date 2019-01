Philips Hue-gebruikers hebben last van storingen

Gebruikers van Philips Hue-verlichting hebben last van een storing die de remote connectiviteit betreft. Hierdoor kunnen ze onder andere geen gebruikmaken van bediening via Google Home en Amazon Alexa.

Het supportteam van Philips Hue bevestigt dat er storingen zijn waardoor gebruik op afstand en met stembediening niet functioneert. Ook melden gebruikers moeite te hebben met inloggen op meethue.com.

Op Gathering of Tweakers meldt gebruiker NinjaTrek2891 dat de problemen donderdag rond 16.00 begonnen: "Alles inclusief de api, die via meethue.com gaat, lijkt niet te werken." De lokale verbindingen die via het draadloze thuisnetwerk verlopen, zouden geen hinder moeten ondervinden van de storing.

Het team van fabrikant Signify, het voormalige Philips Lighting, dat verantwoordelijk is voor Philips Hue meldt de storing zo snel mogelijk op te willen lossen, zonder details over de oorzaak en streeftijd te geven.