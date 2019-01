Samsung maakt Exynos Auto V9-soc voor auto-infotainmentsystemen

Samsung werkt aan de Exynos Auto V9, een processor die gericht is op gebruik in in-vehicle infotainmentsystemen voor auto's. De Duitse autofabrikant Audi gaat de system-on-a-chip in 2021 gebruiken.

De Exynos Auto V9 gaat acht Cortex A76-cores op 2,1GHz bevatten. Dit is de nieuwe Cortex-generatie die ARM vorig jaar aankondigde en die 'laptopprestaties' moet bieden. De gpu-opstelling bestaat uit drie Mali G76-videochips, voor het aansturen van tot aan zes schermen, waaronder het centrale informatiesysteem en de schermen voor entertainment op de achterbank.

Daarnaast bevat de soc vier audioprocessors en een neural processing unit voor onder andere beeldherkenning. Ook is een afgeschermde core aanwezig die gecertificeerd is voor functies op niveau B van de Automotive Safety Integrity Level-standaard. Verder gaat de Exynos-chip voor auto's niet alleen lpddr4 maar ook het komende lpddr5 ondersteunen.