Nvidia begint pas in 2018 met uitleveren samples van Xavier-soc

Nvidia zegt dat het begin 2018 samples gaat leveren van zijn Xavier-soc met Volta-gpu. De opvolger van de Tegra-socs is onder andere bedoeld voor systemen in zelfrijdende auto's. Eind 2018 moet Xavier bij meer partners beschikbaar komen.

Jen-Hsun Huang, ceo van Nivida, maakte dat volgens AnandTech bekend tijdens de GPU Technology Conference in China. Toen het bedrijf zijn Xavier-soc presenteerde, zei het nog dat de eerste samples eind dit jaar zouden worden geleverd. Het ziet er nu naar uit dat hardware op basis van de Xavier-soc pas in 2019 op de markt komt.

Nvidia wil de Xavier-soc met name inzetten voor autonome systemen. Niet alleen in zelfrijdende auto's, maar ook bijvoorbeeld in drones of industriële robots. De soc maakt gebruik van de Tensor Cores die Nvidia introduceerde met zijn Volta-gpu voor datacenters. Deze cores zijn gespecialiseerd in het trainen van neurale netwerken.

Of Nvidia ook met Xavier-socs komt voor consumentenhardware is nog niet bekend. De huidige Tegra-socs op basis van de Pascal-architectuur werden gebruikt in een aantal tablets en ook de Nintendo Switch bevat een Tegra X1-soc.