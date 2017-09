'Apple A11-soc wordt door TSMC gemaakt op 10nm'

De A11-soc die Apple in de iPhone 8, 8 Plus en X stopt, wordt door TSMC gemaakt op het 10nm-procedé. Dat zegt TechInsights op basis van foto's die het bedrijf gemaakt heeft van de chip. De A11 is met 89,23mm² zo'n dertig procent kleiner dan de A10.

Ondanks het kleinere formaat zitten er meer transistors op de chip. Apple maakte zelf bekend dat het er 4,3 miljard zijn. Op de A10-soc uit de vorige generatie iPhones zaten er 3,3 miljard. De A10 werd nog gebakken op het 16nm-procedé van TSMC. De nieuwe A11-soc bevat Apples eerste zelfontworpen gpu en een nieuwe chip voor het versnellen van neurale berekeningen.

De A11 is niet de eerste soc van Apple die op het 10nm-finfet-procedé van TSMC wordt gemaakt; ook de A10X uit de iPad Pro-modellen wordt op deze manier vervaardigd. Die chip is met een oppervlak van 96mm² iets groter dan de nieuwe soc voor de iPhones.

In de teardown onderzoekt TechInsights ook de camerasensoren van de iPhone 8 Plus. Volgens de metingen heeft de groothoekcamera pixels van 1,22µm, terwijl de telecamera 1µm-pixels heeft. Beide cmos-sensoren zouden stacked Exmor RS-varianten zijn van Sony.