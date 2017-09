Apple introduceert iPhone 8 en 8 Plus met eigen gpu

Apple heeft de iPhone 8 en 8 Plus gepresenteerd. De toestellen hebben een A11 Bionic-soc, met een door Apple ontworpen gpu en isp. Bovendien hebben de toestellen in vergelijking met de iPhone 7 een glazen achterkant in plaats van een metalen ontwerp.

De A11 Bionic is een hexacore-soc met twee kernen voor goede prestaties en vier zuinigere kernen voor lichtere taken. Ze kunnen alle zes tegelijkertijd actief zijn. De eigen isp moet het verwerken van beelden versnellen.

De gpu, waarvan Apple geen naam noemde, moet 30 procent sneller zijn dan de gpu uit de Apple A10 Fusion-soc van vorig jaar. Bij dezelfde load ligt het stroomverbruik volgens het Amerikaanse bedrijf de helft lager.

Voor apps die gebruik maken van ARKit hebben de nieuwe iPhones een nieuwe gyroscoop en accelerometer. Bovendien zijn de camera's, processor en gpu aangepast op augmented reality, maar Apple verduidelijkte niet hoe dat is gebeurd.

De camera heeft bovendien snellere autofocus bij minder licht en een nieuwe 12MP-sensor. De dubbele camera van de 8 Plus heeft dezelfde kenmerken als die van de 7 Plus, met een f/1.8-lens en een f/2.8-lens. De nieuwe iPhones kunnen in 4k filmen met 60fps en op 1080p-resolutie met 240fps.

Op het gebied van software voegt Apple Portrait Lighting toe, een manier om bij een portret de persoon los te knippen van de achtergrond en de belichting aan te passen om de contouren van het gezicht eruit te laten springen. Apple-topman Phil Schiller benadrukte dat het geen filters zijn. De toestellen hebben bovendien een flitser met vier leds.

De schermen van de iPhone 8 en 8 Plus zijn lcd's met diagonalen van 4,7" en 5,5", maar Apple heeft zijn True Tone-functie overgebracht van iPads. True Tone-schermen passen de kleurtemperatuur aan op de omgeving om het scherm de meest comfortabele tint voor de ogen mee te geven.

De iPhone 8 en 8 Plus lenen het basale ontwerp van hun voorgangers, maar de metalen achterkant is van glas om draadloos laden mogelijk te maken. Dat gebeurt via de Qi-standaard en de iPhones werken met bestaande laders. De toestellen ondersteunen 4g+ en bluetooth 5.0.

De iPhone 8 en 8 Plus komen uit in varianten van 64GB en 256GB. De 8 kost vanaf 699 dollar, terwijl de 8 Plus 799 dollar gaat kosten. De europrijzen zijn nog niet bekend.

Bron foto's: The Verge