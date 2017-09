Apple TV 4K met hdr-ondersteuning en A10X-soc kost 199 euro

Apple heeft de vijfde generatie van zijn Apple TV-mediaspeler aangekondigd. Het nieuwe model heet Apple TV 4K en kan zoals de naam aangeeft 4k-beeldmateriaal afspelen. Ook is er ondersteuning voor hdr-beelden. Apple gaat 4k-films via iTunes verkopen.

De nieuwe Apple TV 4K is een flinke upgrade ten opzichte van het vorige model, dat twee jaar geleden werd uitgebracht. De vijfde generatie is voorzien van Apples A10X-soc, die begin dit jaar uitkwam en voor het eerst in de nieuwe iPad Pro-modellen verscheen. De vorige Apple TV moest het doen met de A8-soc, die drie jaar geleden werd geïntroduceerd met de iPhone 6. De cpu van de A10X is twee keer zo snel, terwijl de gpu vier keer zo snel is als die van de A8, aldus Apple.

Apple werkt samen met grote filmstudio's om films in 4k-resolutie naar iTunes te brengen. De films zullen daar te koop zijn voor dezelfde prijs als films in hd-resolutie. Gebruikers die al een hd-versie van een film hebben gekocht, krijgen de upgrade naar de 4k-hdr-versie gratis. Ook 4k- en hdr-content op Netflix kan op de Apple TV 4K bekeken worden. Later dit jaar komt er ondersteuning voor dergelijke beelden van Amazon Prime. Bij de presentatie vertelde Apple niet welke hdr-standaarden ondersteund worden. Waarschijnlijk gaat het om HDR10 en Dolby Vision. Verwijzingen daarvan doken al op in tvOS 11.

Het ontwerp van de Apple TV 4K lijkt gelijk te zijn aan dat van het huidige kastje. In de presentatie schonk Apple geen aandacht aan de Siri Remote; die lijkt geen nieuwe functionaliteit te krijgen. Wel zegt de fabrikant dat de interface van tvOS een update krijgt, zodat alle elementen in 4k-resolutie gerenderd worden.

Verder kondigt Apple aan dat het later dit jaar mogelijk wordt om live sport te kijken via de TV-app. Als voorbeeld noemt de fabrikant daarbij sportzender ESPN. Ook wil Apple live nieuws aanbieden via de mediaspeler. De TV-app is in de VS beschikbaar en komt naar meer landen, maar nog niet naar de Benelux.

Tot slot toonde ontwikkelaar thatgamecompany een spel genaamd Sky, dat met de Siri Remote gespeeld kan worden. Dankzij de A10X-soc moet de Apple TV 4K beter geschikt zijn om games te spelen. De vernieuwde Apple TV is vanaf 22 september te koop. Een 32GB-uitvoering kost 199 euro en een 64GB-model is er voor 229 euro. De vorige Apple TV blijft in het assortiment voor 149 euro.