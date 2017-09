Gerucht: Apple en Amazon bieden mee op filmrechten James Bond

Volgens bronnen van The Hollywood Reporter doen Amazon en Apple mee in de strijd om de film- en distributierechten voor James Bond. De twee bedrijven zouden dat doen omdat het bezit van de rechten hun streamingplatforms een groter marktaandeel kan geven.

Bronnen van The Hollywood Reporter zeggen dat Jamie Erlicht en Zack van Amburg van Apple betrokken zijn bij de onderhandeling. Die twee zijn door Apple in juni aangesteld als Heads of Programming. De twee Hollywood-veteranen waren tot voor kort werkzaam voor Sony. Hun betrokkenheid zou kunnen betekenen dat Apple intenties heeft om niet alleen films te distribueren, maar ook bijvoorbeeld een tv-serie te maken.

De rechten zijn momenteel in handen van MGM, dat filmbedrijf probeert ze al een tijd te verkopen. Warner Bros. zou tot nu toe de meest voor de hand liggende kandidaat zijn, maar ook Sony, Universal en Fox bieden mee. Volgens The Hollywood Reporter moeten de distributierechten zo'n twee tot vijf miljard dollar opleveren. Vanwege de interesse van Apple en Amazon zou Warner Bros. haast willen maken om de deal te sluiten, voordat de techbedrijven die kans krijgen.

The Wall Street Journal bracht vorige maand naar buiten dat Apple een miljard dollar investeert in het maken en aankopen van tv-series. Dat budget zou in handen zijn van Erlicht en Amburg. Het is nog niet duidelijk of Apple van plan is om met een nieuwe streamingdienst te komen, of meer series en films via zijn huidige diensten wil blijven aanbieden.