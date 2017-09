Datamining iOS 11 suggereert opnieuw komst lte Apple Watch en iPhone X

Dataminers van 9to5Mac hebben een lading informatie geplaatst die afkomstig is uit de op vrijdag uitgelekte golden master van iOS 11. Deze spreekt wederom van de komst van drie nieuwe iPhones maar ook van een Apple Watch met LTE-connectiviteit en een kleine refresh van de Airpods.

9to5Mac doet uitgebreid verslag van de bevindingen in het uitgelekte besturingssysteem op zijn site. De komst van een Apple Watch 3 met lte-mogelijkheden wordt ditmaal verraden door de aanwezigheid van een screenshot van het Control Center van de wearable. Daarin valt een icoontje te zien dat aangeeft hoe goed het contact is met het mobiele netwerk. Ook is er een cellular toggle te vinden in de Control Center. De formfactor van de wearable zou hetzelfde blijven, waardoor horlogebandjes van vorige generaties bruikbaar blijven. Ook is een afbeelding van het mogelijke nieuwe ontwerp opgegraven.

De iPhone X, het nieuwe toestel met een nagenoeg randloos oledscherm en zonder fysieke knoppen aan de voorkant, wordt ook in deze lekken genoemd. Het scherm zou een True Tone Display worden, wat nu al in de iPad Pro zit en aan automatische witbalansafstelling kan doen om kleurechtheid te verbeteren. De resolutie van het scherm zou 1125 bij 2436 worden, veel hoger dan bijvoorbeeld de 750 bij 1334 pixels van de huidige iPhone 7.

Omdat de iPhone X geen fysieke home-knop meer zou hebben aan de voorkant, wordt extra functionaliteit toebedeeld aan de power-knop aan de zijkant. Zo zouden gebruikers met een dubbelklik op de knop naar Apple Pay gaan en een langere klik zou Siri oproepen. De functies van de knop zouden ook naar eigen voorkeuren ingesteld kunnen worden.

Op het gebied van de AirPods wordt een kleine aanpassing gedaan. Het led-lampje dat aangeeft of de draadloze oortjes aan het laden zijn, wordt verplaatst van de binnenkant naar de buitenkant van het doosje, zodat gebruiker deze niet hoeven te openen om te kijken of ze aan het laden zijn.

Tot slot introduceert iOS 11 nieuwe opties als het gaat om foto's en video's maken. De software spreekt van een functie genaamd Portrait Lighting, die modi als contour light, natural light, stage light en studio light heeft. Naar alle waarschijnlijkheid zijn dit aanpassingen aan het licht van de cameraflitser die voor meer opties bij het foto's maken moeten zorgen. Op videogebied worden opties voor 1080p/240fps, 4k/24fps en 4k/60fps toegevoegd.

Apple presenteert op dinsdag zijn nieuwe producten. In de uitnodiging licht Apple niet eens het tipje van de sluier, dus het zal nog moeten blijken wat er van de geruchten in de aanloop naar het evenement allemaal waar is en wat niet.