Gerucht: Apple overweegt lcd's met dunne bezels voor volgende iPhones

Apple zou overwegen om voor de volgende generatie iPhones Full Active-lcd's met kleine bezels van Japan Display te gebruiken. De huidige iPhone 8 en 8 Plus hebben lcd's, terwijl de iPhone X beschikt over een oledscherm van Samsung.

Het is nog onbekend welke diagonaal, resolutie en schermverhouding de lcd's zullen hebben die Apple wil gebruiken, meldt zakenkrant The Wall Street Journal. De enige tot nu toe aangekondigde Full Active-lcd heeft een diagonaal van 6" en een schermverhouding van 18:9. Het scherm zit onder meer in de Xiaomi Mi Mix 2.

De Full Active-lcd's van Japan Display onderscheiden zich van eerdere schermen van dezelfde fabrikant doordat de bezels aan alle kanten gelijk zijn en bovendien relatief klein. Het scherm kan in theorie toe met 0,5mm aan elke kant, meldde Japan Display bij de aankondiging van Full Active in juni. In de praktijk zullen de schermranden veelal dikker zijn. De iPhone X heeft aan alle kanten meer dan vier millimeter over.

Het is gebruikelijk dat de eerste geruchten over features en componenten van volgende iPhones verschijnen rond de tijd dat huidige iPhones op de markt komen. Apple werkt over het algemeen enige jaren aan zijn telefoons, waardoor de fabrikant nu al moet overleggen met onder meer toeleveranciers.