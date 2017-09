Mozilla brengt bèta van Firefox Quantum uit die sneller moet zijn dan Chrome

Mozilla heeft een bta van Firefox 57 uitgebracht, waarin de Gecko-engine is vervangen door de nieuwe Quantum-engine. Volgens de browsermaker is de nieuwe versie twee keer zo snel als Firefox 52 en sneller dan Chrome.

Volgens Mozilla gebruikt Firefox Quantum dertig procent minder geheugen dan Chrome 61. Ook zou de nieuwe browser zo'n dertig procent sneller zijn dan die versie van Chrome. De snelheid is ten opzichte van Firefox 52, de versie van vorig jaar, verdubbeld.

Mozilla baseert de cijfers op metingen uitgevoerd met de Speedometer 2.0-benchmark. Mozilla heeft ook een filmpje gemaakt waarin het de snelheid van Firefox Quantum met Chrome vergelijkt in de praktijk. Niet in alle gevallen is Firefox het snelst, maar gemiddeld genomen wel.

Volgens Mozilla is de nieuwe browser sneller omdat deze beter gebruik kan maken van meerdere cpu-kernen. Vorige versies van Firefox gebruikten veelal slechts één core. Ook de nieuwe Quantum CSS-engine, die is geschreven in programmeertaal Rust, zou een grote bijdrage leveren aan de snelheidsverbeteringen. Verder geeft Firefox Quantum de actieve tab prioriteit boven de andere tabbladen die in de achtergrond draaien.

Firefox Quantum heeft een nieuw uiterlijk en volgens Mozilla zijn er honderden bugs opgelost waardoor de nieuwe versie sneller reageert. Begin dit jaar beloofde Mozilla dat Firefox eind 2017 sneller zou zijn dan Chrome. Met de release van Firefox Quantum lijkt de browsermaker die belofte in te willen lossen. De definitieve versie van Firefox 57 met de nieuwe engine komt op 14 november uit.