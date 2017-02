Door Sander van Voorst, woensdag 15 februari 2017 11:12, 37 reacties • Feedback

Submitter: Jermak

Het Duitse bedrijf Cliqz, dat een eigen 'privacybrowser' ontwikkelt, heeft de overname van Ghostery bekendgemaakt. Dit Amerikaanse bedrijf ontwikkelt een browseradd-on waarmee trackers kunnen worden geblokkeerd.

Een woordvoerder van Cliqz, een dochterbedrijf van de eveneens Duitse uitgever Hubert Burda Media, bevestigt het nieuws tegenover de krant Die Zeit. Het is onbekend welk bedrag met de overname gemoeid is. Cliqz en Ghostery bieden beide bescherming tegen trackers, maar doen dit op verschillende manieren. Cliqz zorgt ervoor dat verzamelde gegevens niet tot een individu te herleiden zijn en Ghostery zorgt ervoor dat trackers in hun geheel geblokkeerd worden. Het Duitse bedrijf zegt tegen de krant dat het deze twee methodes door de overname met elkaar wil combineren. Het volledig blokkeren zou dan ingezet worden voor 'hardnekkige trackers'.

Volgens de krant komt het erop neer dat het volledige blokkeren vooropstaat en dat de Cliqz-methode wordt gebruikt als de blocklists niet snel genoeg van een update kunnen worden voorzien. Cliqz belooft dat zijn eigen product met de Ghostery-toevoeging open source zal blijven. Of die belofte ook voor Ghostery zal gelden, is niet duidelijk. De broncode van de add-on is niet openbaar. Door de overname komt Ghostery in Duitse handen, waardoor niet langer Amerikaans recht, maar Duits recht van toepassing is op het bedrijf. Een deel van Ghostery maakt geen deel uit van de overname. Dit gedeelte gaat in de VS verder onder de naam Evidon en richt zich op zakelijke klanten.

Cliqz begon als browseradd-on voor Firefox, maar bracht vorig jaar zijn eigen browser uit. De add-on heeft volgens de krant ongeveer een half miljoen gebruikers; de browser zelf telt ongeveer 150.000 gebruikers. Ghostery telt volgens schattingen van Cliqz ongeveer 10 miljoen gebruikers. In augustus investeerde Mozilla in de Duitse onderneming.

Ghostery kwam eerder in het nieuws, omdat het gebruikersgegevens doorverkoopt aan advertentiebedrijven. Het bedrijf zei toen dat het daarbij niet om gegevens gaat die gerichte advertenties of de identificatie van individuele gebruikers mogelijk maken. Het doorgeven van gegevens kan volgens het bedrijf tegengegaan worden door Ghostrank uitgeschakeld te laten. In 2015 kondigde het bedrijf een 'consumer messaging platform' aan, waarmee gebruikers productaankondigingen en andere advertenties in hun browser te zien krijgen. Deze optie is uit te schakelen via de geavanceerde instellingen van de tool.