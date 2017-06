Mozilla brengt 'privébrowser' Firefox Focus uit voor Android

Mozilla heeft Firefox Focus uitgebracht voor Android. Bij gebruik van de browser is private browsing altijd ingeschakeld en advertentie- en analysetrackers worden geblokkeerd, net als sociale trackers. Het blokken van trackers kan in de Android-versie uitgeschakeld worden.

Volgens Mozilla zorgt het blokkeren van trackers voor een snellere browse-ervaring, naast de privacyvoordelen. Sommige websites werken echter niet goed met deze blokkade, dus is er ook de mogelijkheid om toch trackers toe te staan. Per type tracker kan er gekozen worden om deze te blokkeren of niet.

Het is niet mogelijk om meerdere tabs te openen in Firefox Focus en het maken van screenshots wordt standaard geblokkeerd door de app. Door de Stealth-modus uit te schakelen, is het wel mogelijk om schermafbeeldingen te maken.

Tijdens het browsen is op ieder moment een prullenbakicoontje te zien. Als gebruikers daar op klikken, wordt de browsegeschiedenis gewist en worden ook opgeslagen wachtwoorden en cookies verwijderd. De browser-app is slechts 4MB groot. Mozilla bracht in november vorig jaar al een iOS-versie van Firefox Focus uit.