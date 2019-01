Asus introduceert cilindrische pc voor grafische professionals

Asus kondigt de ProArt PA90 aan, een langwerpige cilindrische pc die met een Intel Core i9 en Nvidia Quadro-videokaart beschikbaar komt. Als de processor te warm wordt, gaat de bovenkant omhoog voor betere airflow.

In de pc houdt een all-in-one-systeem met vloeibare koeling de processor op temperatuur, waarmee de computer 32dB aan geluid zou produceren bij volledige belasting. Als de processortemperatuur tot boven de 80 graden Celsius toeneemt, stijgt de cover aan de bovenkant, om meer lucht binnen te laten voor betere koeling.

Asus levert de ProArt PA90 met een Core i7-9700K of Core i9-9900K en met een Nvidia Quadro P2000 of P4000. Binnenin is verder plek voor twee m2-ssd's of een 2,5"-ssd en voor maximaal 64GB ddr4. Verder zijn er onder andere twee usb-c-poorten met Thunderbolt 3, vier usb 3.1 Gen 2-interfaces, vier displayport-aansluitingen.

Asus richt zich met het systeem op gebruik door grafische professionals zoals cad-ontwerpers. De prijzen maakt het bedrijf nog niet bekend maar ergens in de komende maanden moet de PA90 verschijnen. Asus is niet de eerste fabrikant met een opvallend vormgegeven cilindrische computer voor professioneel gebruik. Onder andere Apple en Samsung ging het bedrijf voor.