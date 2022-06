Google start verspreiding Fuchsia OS onder alle Nest Hub-gebruikers

Google is begonnen met de verspreiding van Fuchsia OS onder alle gebruikers van de Nest Hub uit 2018. Deze update kwam eerder beschikbaar voor gebruikers in het Preview Program, maar in de komende tijd zullen alle gebruikers het besturingssysteem kunnen installeren.

Afgelopen week updatete Google de firmwarepagina voor Google Nest Hub en maakte het bedrijf bekend de firmware van het Preview Program naar alle gebruikers te brengen. Tegen 9to5google bevestigt Google dat het om de Fuchsia OS-firmware gaat, met versienummer 1.52.260996. Deze update is sinds mei beschikbaar voor Preview Program-gebruikers.

Met de update kunnen consumenten voor het eerst Fuchsia OS gebruiken. Fuchsia was eerst bedoeld als project om te experimenteren met nieuwe ideeën en technieken. Inmiddels is het een general-purpose opensource-OS geworden met de focus op beveiliging, updates en prestaties. Het besturingssysteem is niet ontwikkeld rondom een Linux-kernel, maar op basis van een door Google ontwikkelde Zircon-kernel.

Bezitters van het 2018-model van de Nest Hub zullen waarschijnlijk niet veel merken van de update. Er komen bijvoorbeeld geen nieuwe functies naar het apparaat. Wel zegt 9to5google op basis van ervaringen van collega's dat het apparaat sneller lijkt te werken dan voorheen.