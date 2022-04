Google wil Fuchsia-besturingssysteem op meerdere soorten apparaten zetten

Google wil Fuchsia op meerdere soorten apparaten gaan zetten. Daarbij gaat het niet alleen om eigen apparaten, maar ook om die van andere fabrikanten. Fuchsia staat nu al op de eerste generatie van de Nest Hub van drie jaar geleden.

Een paar van de plannen met Fuchsia zijn af te leiden uit vacatureteksten die Google online heeft gezet en die 9to5Google vond. Het gaat daarbij onder meer om apparaten met andere 'form factors en use cases'. Die apparaten hebben 'chromecasten, videobellen en machine learning' als belangrijke elementen.

9to5Google merkt op dat 'chromecasten' waarschijnlijk niet specifiek verwijst naar Chromecast-apparaten, maar naar de functie die Google aanduidt als 'cast'. Dat is een ingebouwde feature waarmee gebruikers via een smartphone content kunnen streamen naar een slim scherm of een smart speaker. Een andere vacaturetekst spreekt over apparaten van andere fabrikanten die met Fuchsia geleverd zouden worden.

Google bracht Fuchsia dit jaar uit voor de Nest Hub. De interface is ongewijzigd, maar de software is anders. Het besturingssysteem is niet ontwikkeld rondom een Linux-kernel, maar op basis van een door Google ontwikkelde Zircon-kernel. Fuchsia was eerst bedoeld als project om te experimenteren met nieuwe ideeën en technieken. Inmiddels is het een general-purpose opensource-OS geworden met de focus op beveiliging, updates en prestaties.