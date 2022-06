9to5Google: Aankomende Pixel-tablet moet functies Google Nest Hub overnemen

De volgende Google Pixel-tablet gaat mogelijk de functionaliteiten van de huidige Nest Hub overnemen of zelfs vervangen. Zo zou Googles tablet een dockingfunctie krijgen en zou het scherm automatisch aangaan wanneer iemand in de buurt komt.

Google kondigde in mei een nieuwe door Android aangedreven tablet aan zonder verdere details prijs te geven, maar 9to5Google meldt op basis van verwijzingen in Android-code dat het product meer dan een conventioneel tablet wordt. In de code vond het medium verwijzingen naar 'Google Dock', waarmee de Pixel-tablet aan een centrale hub gekoppeld kan worden. Eenmaal aangesloten zou de tablet opgeladen kunnen worden en mogelijk ook kunnen dienen als slimme speaker.

Verder verwijst Android-code naar het gebruik van ultrasonische geluidsgolven voor het detecteren van de gebruiker. Deze functie is al aanwezig in de huidige Nest Hubs; door middel van de lengte van terugkaatsende geluidsgolven wordt de afstand van de gebruiker tot het apparaat gemeten. Op deze manier gaat het scherm van de Nest Hub automatisch aan wanneer de gebruiker in de buurt is, maar zo kan de hub ook dynamisch de lettergrootte aanpassen voor de gebruiker. Het is niet duidelijk of de Pixel-tablet ook van deze specifieke functie voorzien wordt.

Tot slot speculeert 9to5Google dat het Nest Hub-achtige uiterlijk van de tablet en de in de Google Health Studies-app gevonden slaapfunctionaliteiten allemaal wijzen op een integratie van Nest Hub-functies in de aankomende tablet. Google wil de Pixel-tablet in 2023 uitbrengen.