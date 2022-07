Google kondigt automatisch wisselen van audiobron van draadloze oortjes aan

Google kondigt een nieuw systeem aan waarmee bluetoothoortjes contextueel kunnen wisselen van audiobron. De functie is vooralsnog alleen voor de Pixel Buds Pro in combinatie met Android-smartphones en -tablets beschikbaar.

Het principe borduurt voort op de Fast Pair-technologie waarbij bluetoothapparaten sneller gekoppeld kunnen worden aan bronapparaten. Met de nieuwe wisseltechnologie moeten draadloze oortjes dynamisch reageren op bepaalde vormen van input en automatisch aan een geprioteerd apparaat koppelen. Google schrijft: "Stel je bent een video op je tablet aan het kijken. (...) Wanneer je gebeld wordt, wisselt je hoofdtelefoon automatisch naar de input vanaf je smartphone."

Het bedrijf benadrukt dat gebruikers zelf de controle houden bij het wisselen van audiobronnen. Zo verschijnt er op het actieve apparaat een notificatie waarna de gebruiker met één druk op de knop kan wisselen naar een ander apparaat. Eenmaal gewisseld, is er een notificatie om weer terug te wisselen. Welke scenario's een betreffende notificatie ontketenen, kan ook ingesteld worden. De gebruiker kan de prioriteit van verschillende vormen van audio aanpassen. Google heeft bijvoorbeeld geluiden gecategoriseerd onder media, inkomende oproepen en andere notificaties.

De techniek is in eerste instantie beschikbaar voor de Pixel Buds Pro-oortjes en komt 'in de komende weken' naar selecte hoofdtelefoons van Sony en JBL. Google noemt nog geen concrete modellen. De functie werkt ook met apparaten die een multipoint-verbinding ondersteunen, zodat een koptelefoon of headset blijvend verbonden kan worden met twee apparaten en kan wisselen tussen meerdere inputs.

Vooralsnog kan het wisselen van input alleen op Android-toestellen, wat mogelijk met de compatibiliteit van Fast Pair te maken heeft. Later moet de wisselfunctie daarentegen ook naar andere platformen komen. Ook in dit geval noemt Google nog geen concrete voorbeelden.