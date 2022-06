Google: providers hielpen Hermit-smartphonespyware te verspreiden

Google zegt dat internetproviders hebben geholpen met het verspreiden van Hermit-smartphonespyware. Providers schakelden de mobiele dataverbinding van slachtoffers uit, waarna hackers een sms met een Hermit-link stuurden 'om de verbinding te kunnen herstellen'.

De Hermit-spyware is volgens Google door het Italiaanse bedrijf RCS Labs ontwikkeld en is door hackers gebruikt om smartphones in Italië, Kazachstan en Syrië te kunnen infiltreren. In bepaalde gevallen zouden de hackers met providers hebben samengewerkt, om de mobiele dataverbinding van het slachtoffer te kunnen uitschakelen. Daarna stuurden de hackers een sms naar de klant, met een link naar een app om die dataverbinding te kunnen herstellen.

In werkelijkheid installeerden slachtoffers met de link Hermit, spyware die berichten en wachtwoorden kan inzien, zegt een Citizen Lab-onderzoeker tegen The Guardian. Daarnaast kan de malware de controle overnemen van telefoons, audio opnemen, gesprekken doorsluizen en andere data verzamelen. Hermit werkt op zowel Android en iOS, op eerstgenoemde doet de app zich voor als Samsung-app.

Hoe de staatshackers met providers samenwerkten, is niet duidelijk. Google zegt dat het samenwerken met providers een aanwijzing is dat Hermit door staatshackers is gebruikt. De spyware zou vooral in een Koerdische regio in Syrië gebruikt zijn.

Hermit-melding zonder hulp van providers

De spyware is ook zonder medewerking van providers in te zetten: dan doen de hackers alsof er een app geïnstalleerd moet worden om de controle over een Facebook-, WhatsApp- of Instagram-account terug te kunnen krijgen. Apple en Google zeggen stappen te hebben gezet om Hermit tegen te gaan. Googles Threat Analsysis Group openbaart vaker informatie over malware, om zo gebruikers en ontwikkelaars meer bewust te maken over malware. RCS Labs zegt dat zijn 'producten en diensten' aan Europese wetgeving voldoen en 'politie- en opsporingsdiensten helpen met het oplossen van misdaden'.